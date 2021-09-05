Госкомитет нацбезопасности продолжает бороться с майнерами, хотя больше не использует прежних формулировок и не называет их «преступной группировкой, занимающейся добычей цифровых денег». Совместно с «Северэлектро» ГКНБ выявил майнинг-ферму в СЭЗ Бишкека — ведомство утверждает, что работали майнеры незаконно.

«В ходе проверки выявлен контейнер с майнинг-фермой, в которой функционировали более 200 видеокарт. Сотрудники зафиксировали на видео майнинг-ферму и составили акт нарушения. На сегодняшний день все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — сообщили в «Северэлектро».

Стоп, а разве майнинг незаконный? Нет

Более того, даже когда кыргызская спецслужба называла майнеров «группировками» и выдвигала громкие обвинения, а фермы закрывались одна за другой и инвесторы покидали страну, майнинг тоже не был незаконным — он в законах не упоминался в принципе.

«Северэлектро» также упомянул, что майнинг сейчас не запрещен. Однако госслужба заявила, что из-за дефицита электричества временно был внесен запрет.

В ГКНБ и вовсе считают, что майнинг-фермы стали одной из причин энергокризиса — по крайней мере ведомство говорило об этом в июле. Тогда же в ведомстве отметили, что в апреле 2019 года «Национальная энергетическая холдинговая компания» выпустила приказ, которым ввела временный запрет на выдачу техусловий для майнинга.

Однако если граждане все же хотят оборудовать майнинг-ферму, то это разрешено за счет альтернативных источников энергии, таких как частные малые ГЭС. Тариф для субъектов майнинга ввели в 2020 году в размере 2, 24 сомов за кВт/ч, в Налоговый кодекс также ввели налог в размере 15% от потребляемой электроэнергии с добычи криптовалюты.

Еще в октябре 2020 года ГНС ввела специальный налоговый режим на майнинг. Продвигая идею легализации добычи криптовалюты Министерство экономики предложило этим предпринимателям самые высокие тарифы на электричество – 2,5 сома за 1 кВт/ч и налог в 15% от затрат на электричество.

Минэкономики надеется, что майнеры будут приносить в казну около 350 млн сомов налогов ежегодно.

Однако, из-за энергетического кризиса спецслужбы продолжают борьбу с майнинг-фермами.