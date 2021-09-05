Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков рассказал свою версию конфликта на дороге. По его словам, это водитель автомобиля марки BMW напал на него, а не наоборот.

«У меня никогда не было ни охранника, ни водителя. Я всегда езжу сам. […] Конфликт начался с того, что он подрезал меня возле Ошского базара. Потом проезжая мимо него, я сказал ему, чтобы он водил аккуратнее. На что он меня обматерил. Я сфотографировал его машину, а он стал возмущаться, для чего это я делаю», — рассказал Момбеков.

По его словам, водитель начал его преследовать, обогнал его и остановил свою машину прямо перед автомобилем депутата. Вышел из автомобиля и напал на Момбекова в машине, ударив пару раз через открытое окно.

«Все это видели, он вел себя агрессивно. Другой водитель вышел и отвел его назад в машину, но он не унимался. Проехав еще немного мы остановились и поговорили. Он пытался меня напугать, говорил, что он отсидевший шпана петровский», — отметил Момбеков.

После этого, по рассказу депутата, он позвонил главе МВД Улану Ниязбекову и попросил отправить милиционеров. Они приехали и забрали его.

«Я не знаю, кто его избил, но если его избили, то это скорее всего эти милиционеры», — заявил он.

Момбеков считает, что весь конфликт был запланирован специально для того, чтобы очернить его перед выборами. Именно поэтому, МВД сутки уже не дает информацию о том, как все было на самом деле.

Депутат приложил видео с регистратора на своей машине, на котором видно, как водитель BMW преследовал его.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рыскелди Момбеков вместе со своим водителем избили таксиста. В милиции же отметили, что на депутата написано заявление по обвинению в избиении вследствие конфликта на дороге. Сообщалось, на в отношении депутата начато досудебное производство.