Кыргызская спортсменка Калмира Билимбек кызы завоевала золотую медаль по борьбе на Играх СНГ. Об этом сообщило Агентство по делам молодежи и спорта.

Билимбек кызы выступает в весовой категории до 55 килограммов. В финале она одолела борчиху из России Александру Скиренко.

Игры СНГ проходят с 4 по 11 сентября в Казани (Татарстан). В них принимают участие спортсмены из девяти стран СНГ.

Борцы из Кыргызстана на этих играх выиграли 10 медалей. Из них одно золото, четыре серебра и пять бронзовых.

Ранее Калмира Билимбек кызы завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира среди молодежи.