За минувшие сутки не стало еще четырех кыргызстанцев, у которых подтвердили коронавирус.

Вирус за сутки подтвердили у еще 126 новых зараженных. Больше всего новых заражений в Бишкеке — 46 случаев. Еще 38 в Иссык-Кульской области и 25 в Чуйской.

10 случаев заражения в Таласской области, четыре в Джалал-Абадской, два в Нарынской и один в Баткенской.

В Ошской области и Оше новых заражений не зафиксировали.

Выписаны из больниц по выздоровлению за сутки 127 человек. Но лечение в стационарах все еще получают 875 пациентов.

Общее число заражений за пандемию достигло 176 473 случаев. Из них выздоровели 170 523 пациента, а скончались — 2 550.

За прошедшие сутки вакцину получили 9 412 человек, из них 3 344 первую дозу и 6 068 вторую.