Кыргызский детский YouTube-канал D Billions получил бриллиантовую кнопку YouTube. Об этом сообщили на официальной странице команды блогеров.

«Команда D Billions стала одним из самых успешных YouTube-каналов в мире! Мы получили свою бриллиантовую кнопку! Первые в Кыргызстане и первые во многих странах СНГ! Достигли 12 миллионов подписчиков, 11 миллиардов просмотров! Попали во всевозможные чарты и списки лучших по всему миру», — написала певица Чолпонай.

Команда блогеров снимает песенные ролики на английском языке.

Видео: D Billions

Всего существует пять видов кнопок YouTube. Каналы, набравшие 100 тысяч подписчиков, получают серебряную кнопку, 1 млн — золотую, 10 млн — бриллиантовую.

Также есть рубиновая кнопка. Ее присылают каналам, достигшим 50 млн подписчиков. А каналы сл 100 млн подписчиков получают красную бриллиантовую кнопку.