На Паралимпийских играх в Токио участвовали два спортсмена из Кыргызстана: Арстанбек Базаркулов и Хайитхон Хусан кызы. Они завершили выступления на играх без медалей. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи и спорта.

Дзюдоистка Хусан кызы выступает в весовой категории до 57 килограммов. Она проиграла первый бой и выбыла из борьбы за медали.

Базаркулов выступил на соревновании по толканию ядра и занял 10 место. Его результат 7.92 метра. Он первый кыргызский спортсмен, получивший лицензию на Паралимпийские игры.

Незадолго до Паралимпийских игр Арстанбек Базаркулов завоевал золотую и бронзовую медали на международном турнире по паралёгкой атлетике в Болу (Турция).

*Паралимпийские игры — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Их традиционно проводят после Олимпийских игр на тех же площадках.

Арстанбек Базаркулов участвовал в Паралимпийских играх в 2016 году в Бразилии и занял 9-е место по толканию ядра.