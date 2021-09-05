Пресс-служба компании «Северэлектро» 3 сентября сообщила, что с 6 сентября отключит свыше 7,2 тысяч абонентов в Бишкеке.

Отключение подачи электроэнергии / «Северэлектро».

Уточняется, что автоматизированная система контроля отключит абонентов за дебиторскую задолженность, которая составила более 6,4 млн сомов.

Компания призвала горожан оплатить долги до этого времени во избежание неудобств.

Ранее, 26 августа, «Северэлектро» сообщало об отключении электроэнергии свыше 3,5 тысяч бытовым абонентам, чья задолженность превысила 6 млн сомов.

В июне 2021 года кыргызстанцы стали получать от «Северэлектро» и «Востокэлектро» письменные уведомления о введении полного запрета использования электроэнергии для отопления.

В «Северэлектро» заявили, что это вынужденная мера и будет применяться лишь в случае дефицита электроэнергии в осенне-зимний период.

В компании готовятся к возможному дефициту электроэнергии из-за маловодья и низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище.

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