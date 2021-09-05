Лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что в России специально разжигают национальную ненависть к мигрантам из Средней Азии путем массовых драк.

«Власть открыто разжигает межнациональную неприязнь в России. К примеру, демонстративные Собянинские заявления “мы будем высылать мигрантов”. Драки между ребятами всегда происходят разных национальностей: между русскими, между кыргызами, между другими. Но вопрос не в том, что есть в реальности, а в том, что в информационной, виртуальной реальности», — заявил политик.

Видео: Телеканал «Дождь».

По его словам, таким образом власти перед выборами пытаются отвлечь внимание граждан от других проблем: свободы слова, политического и экономического кризиса.

«Сознательная демонстрация злобного облика кыргызов, азербайджанцев или кого-то еще — это отвлечение внимания от реальных политических проблем на фоне выборов. Классическое переключение [внимания] на этнический конфликт», — заявил Шевченко.

Максим Шевченко — журналист, правозащитник и политик. Он также баллотируется на выборы в Государственную Думу. Шевченко на федеральном канале потребовал освобождения Алексея Навального — оппозиционного лидера, который расследовал коррупцию в России.

Массовые драки в России

За последние месяцы в России участились конфликты между мигрантами из Центральной Азии. МВД России начало проводить бессрочные рейды по стройплощадкам, хостелам, общежитиям и жилым домам для выявления нарушений в сфере миграционного законодательства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 августа сообщил, что после массовых драк и других инцидентов с участием мигрантов завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тысячам человек запретили въезд в страну.

Мэр пообещал, что «так будет и впредь» и призвал «в гостях вести себя подобающим образом».

Также в связи с участившимися драками, правозащитница Валентина Чупик призвала мигрантов не поддаваться на провокации.

«В группах мигрантов рассылаются ролики с плохим узбекским, с плохим кыргызским, что вызывает сомнения в том, что эти видео были созданы носителями языка. Возможно, эти ролики распространяются с целью сделать из мигрантов врагов России перед выборами. Не исключено, что они были созданы самой службой полиции», — заявила правозащитница.

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