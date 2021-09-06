Пресс-служба администрации президента сообщила, что Азиз Аалиев назначен первым заместителем председателя кабинета министров.

Азиз Аалиев. Фото: Пресс-служба РКФР.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее Аалиев работал в аппарате правительства завотделом финансов и кредитной политики. В июле 2019 года Алиев стал членом правления Российско-кыргызского фонда развития. Уже в феврале 2020 года он его возглавил.

В октябре этого же года, когда в руководстве страны произошли большие перестановки, Аалиев был снят с должности. На его место назначили бывшего члена Совета директоров «Айыл Банка» Нурлана Мамытова. Однако в марте 2021 года Аалиев вернулся на пост главы фонда. Указ подписал глава кабмина Улукбек Марипов.