Манасчы Доолот Сыдыков 6 сентября закончил чтение эпоса «Манас». Об этом «Спутник Кыргызстан» сообщила организаторка мероприятия Гулзар Кокенова.

По её словам, Сыдыков читал «Манас» в общем 111 часов. Также Кокенова сообщила, что сейчас манасчы чувствует себя хорошо.

Сыдыков начал читать эпос 31 августа. Он говорил, что намерен читать «Манас» в течение 5 суток и войти в Книгу рекордов Гиннесса.

В первый день он читал эпос 24 часа без остановки, тем самым побил собственный рекорд по продолжительному чтению.

Ранее Кокенова говорила, что манасчы делает перерывы согласно требованиям Книги рекордов Гиннесса.

Не первый рекорд

Сыдыков уже побил собственный рекорд. В начале ноября 2020 года на площади Ала-Тоо манасчы читал эпос 14 часов 27 минут, установив рекорд по чтению эпоса: до него манасчы выступали максимум 10 часов.

После этого с ним встретился Садыр Жапаров, который после октябрьских событий и смены власти занимал должности премьер-министра и и.о.президента. Жапаров поблагодарил Сыдыкова за то, что он решил выступить перед народом «в трудное время».

«Сейчас у каждого своя позиция и видение пути развития страны, свое мировоззрение, но когда речь идет о Манасе, мы все едины. Вы не только установили новый рекорд, но и призвали народ к единству», — сказал Садыр Жапаров и наградил сказителя памятными подарками.

Для того, чтобы рекорд внесли в Книгу рекордов Гиннеса, было решено снять фильм о пути манасчы. После этого глава СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров решил назначить Сыдыкова директором культурно-этнографического комплекса «Манас айылы». По его словам, манасчы долго думал над предложением и принял его.

Эпос «Манас»

Эпос «Манас» — крупнейший эпос в мире. Он рассказывает о подвигах и жизни героя Манаса и его потомков.

«Манас» включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире — он состоит из более 500 тысяч строк.

Сказителей эпоса называют манасчы. Погружаясь в транс, они могут часами непрерывно читать по памяти строки из эпоса.