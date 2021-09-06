Министерство цифрового развития опровергло заявление депутата Дастана Бекешева о массовой прописке граждан в Центрах обслуживания населения (ЦОН) к выборам в парламент.

Ранее Бекешев в своем Telegram-канале сообщил, что граждане массово меняют место прописки из-за предстоящих выборов. По его словам, это может привести к большому скандалу.

Бекешев отмечал, что если гражданин хочет проголосовать за партию и кандидата в этой партии, то это можно сделать в любой области. Депутат также не исключал и то, что во время голосования никто не будет проверять дату прописки.

По данным министерства, в ЦОНах нет роста количества граждан, сменивших регистрационный учет.

«Количество регистраций по месту жительства в “Адресно-справочном бюро” за июль-август 2021 года в ЦОНах Бишкека меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но наблюдается незначительное увеличение по сравнению с тем же периодом 2020 года», — сообщили в ведомстве.

Так, по информации минцифрового развития, наибольшее количество регистраций приходится на 2019 год — 13 336 фактов, в 2020 году зарегистрировали 6 288 фактов.

«Наблюдается снижение количества регистраций, информируем, что регистрация в 2021 году явно выраженного массового характера не приобрело», — добавили в министерстве.

Кроме этого, в министерстве отметили, что если на момент регистрации выявлено, что в одном доме зарегистрированы 10 и более граждан, то эти данные передают в местные органы самоуправления и внутренних дел, а также в ЦИК для информации.

Выборы 2021

Очередные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 28 ноября 2021 года. Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет до 14 октября, а регистрация списков кандидатов в депутаты до 29 октября.

По новой Конституции, Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. Депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на пять лет.

Сами выборы пройдут по смешанной избирательной системе — 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Читать еще: Президент Жапаров подписал поправки закон о выборах депутатов парламента