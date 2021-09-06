Президент Садыр Жапаров 6 сентября назначил новым министром обороны Бактыбека Бекболотова.

Ранее глава государства освободил от этой должности Таалайбека Омуралиева в связи с переходом на другую работу. Однако, на какую работу устроился военный чиновник неизвестно.

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Кто такой Бекболотов?

Бактыбек Бекболотов. Фото / «Азаттык»

Про Бактыбека Бекболотова довольно мало информации в открытых источниках. По данным СМИ, он имеет звание полковника Вооруженных сил. В 2008-2009 годах занимал должность первого замначальника штаба Национальной гвардии.

Также он был командиром 8-ой гвардейской Панфиловской дивизии.

Кроме того, по данным «Кыргызской фондовой биржи», Бекболотов является председателем правления АО «Бишкекский машиностроительный завод».