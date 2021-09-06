Журналисты «Азаттык» поговорили с учителем математики Филиппом Буазо — французом, занимающимся восстановлением Карагачевой рощи в Бишкеке.

Буазо рассказал, что впервые посетил Кыргызстан еще 20 лет назад. Затем он вернулся обратно и занялся восстановлением и сохранением экологии страны.

Спасением и сохранением Карагачевой рощи в Бишкеке французский математик занимается уже три года. В Кыргызстане Буазо нашел таких как он, неравнодушных людей, помогающие ему ухаживать за рощей и сохранять ее вид.

«Когда ты восстанавливаешь экосистему, когда ты заботишься о ней, то птицы и животные возвращаются сами. Они могут найти здесь еду, место обитания, могут кормить потомство», — рассказывает Буазо.

Оставшись в Кыргызстане, Буазо создал Франко-кыргызскую ассоциацию экотуризма. Кроме того, он создал и возглавил экопарк «Карагачевая роща».

За три года работы Буазо и его сотрудники высадили около 600 деревьев в роще и вывезли с территории парка 200 тонн мусора. Кроме этого, активисты установили в роще камеры видеонаблюдения и наняли охрану.

Это позволило остановить незаконное строительство и вырубку деревьев в роще.

«Вначале мы подвергались серьезному давлению. Потому что одно такое дерево может стоить больше $5 тысяч. Поэтому вначале была большая проблема — убедить людей, что мы должны сохранять эти старые деревья», — сказал Буазо.

Карагачевая роща — большой парк на севере современного Бишкека, высаженный ученым-ботаником Алексеем Фетисовым. Первые деревья на территории рощи появились более 130 лет назад. Ученый и его ученики осушили болотистую местность и высадили на ней более 50 видов деревьев.

В самом экопарке «Карагачевая роща» рассказывают, что роща создавалась в сложных условиях. У садовода Фетисова было мало поддержки и очень много проблем в процессе создания рощи.

«С тех пор прошло 130 лет, но проблем с созданием экологичного, удобного для простых жителей города меньше не стало. Скорее наоборот», — сообщили в экопарке.