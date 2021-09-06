В Первомайском райсуде Бишкека 6 сентября состоялось очередное заседание по делу о похищение Айзады Канатбековой. Похищение девушки привело к ее изнасилованию и убийству Замирбеком Тенизбаевым.
Обвиняемыми по делу проходят пять человек, следствие считает их причастными к похищению: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев.
Четверо из пяти обвиняемых до этого привлекались к уголовной ответственности или были судимы.
На предыдущих заседания обвиняемый Орозбек Нурумбетов полностью признал свою вину. Замирбек Раманкулов вины не признал, а остальные подозреваемые признали ее частично.
Прения сторон
На предыдущем заседании 13 августа гособвинение попросило суд признать всех подозреваемых виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору».
Прокурорка попросила суд приговорить Нурумбетова к 7 годами колонии, Молдосариева к 6, а остальных к 6,5 годам лишения свободы.
«Мы не хотим крови»
На заседании 6 сентября адвокаты потерпевшей стороны в лице матери убитой Назгуль Шакеновой, попросили суд приговорить четверых обвиняемых в похищении к 7,5 годам колонии. Приговор в отношении пятого обвиняемого — Сыймыка Молдосариева — оставили на усмотрение суда.
«Мы не хотим крови. Я обсуждал этот вопрос с мамой Айзады. Для нас важно возмездие, но мы не хотим, чтобы жестокость перешла в дополнительную жесткость. По обстоятельствам дела мы видим, что он [Молдосариев] не в полной мере отдавал себе отчёт […] другие обвиняемые манипулировали им и, используя своё физическое преимущество, таскали его за собой», — разъяснил адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов в интервью «Клоопу»
*Ранее адвокат Молдосариева на одном из заседаний сообщил, что его подзащитный страдает хроническим слабоумием. Но эксперты в своём заключении психиатрической экспертизы пришли к выводу, что несмотря на это обвиняемый в момент совершения преступления мог отдавать отчёт своим действиям, руководить ими и поэтому «его следует считать вменяемым».
Кроме того, потерпевшая сторона попросила суд взыскать с каждого обвиняемого за причиненный моральный вред по 100 тысяч сомов в пользу матери убитой.
«Невзирая на позицию гособвинения, мы просим определить сумму материального и морального взыскания. Потерпевшая сторона предоставила все данные по расходам, которые они понесли на организацию похорон», — сказал Токтакунов на суде.
Переквалификация для смягчения наказания
Адвокаты обвиняемых Замирбека Раманкулова, Кубаныча Токон уулу и Ажикабыла Рысбая уулу попросили суд переквалифицировать статью обвинения «Похищение человека» на статью «Укрывательство преступления». По их словам, следствие неправильно инкриминировало статью и в действиях их подзащитных нет состава преступления по этому обвинению.
Защитник Раманкулова попросил суд назначить ему пробационный надзор.
«Из показаний на суде и на следствии моего подзащитного видно, что он не похищал Айзаду Канатбекову. Он находился в машине, сидел на пассажирском сидении и не выполнял никаких действий […] Соответственно, как можно похитить человека ничего не делая? […] При этом он знал о преступлении и не сообщил об этом в правоохранительные органы», — сказал адвокат обвиняемого Кубаныча Токон уулу Нурсултан Утегенов.
Адвокатка обвиняемого Орозбека Нурумбетова попросила суд признать виновным её подзащитного и назначить минимальное наказание в 5 лет так как он признал вину и сотрудничал со следствием.
Защитник обвиняемого Молдосариева назвал своего подзащитного «жертвой обстоятельств» и попросил суд прекратить в отношении него уголовное преследование из-за того, что тот страдает хроническим слабоумием.
В своём последнем слове все обвиняемые сказали, что сожалеют о произошедшем, «не думали, что такое может произойти». По их словам, они не знали о планах Замирбека Тенизбаева, который похитил и, по версии следствия, убил Канатбекову.
Они сказали, что Тенизбаев показывал им совместные фотографии с Айзадой Канатбековой и говорил, что «она и её родные не против похищения».
Приговор обвиняемым должны вынести 14 сентября.
Похищение и убийство Айзады Канатбековой
Суд по делу о похищении Айзады Канатбековой длится почти 3 месяца. Заседания не раз переносили из-за разных причин.
О том, как проходило первое заседание по этому делу, можно прочитать здесь, а про второе и третье заседание тут. Подробности четвёртого заседания можно прочитать здесь, пятого тут, а шестого здесь.
Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.
После убийства в течении двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой.
8 апреля сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека и министра внутренних дел. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.
Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Уголовное дело о халатности сотрудников милиции до сих пор расследует ГКНБ.
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