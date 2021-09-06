В Первомайском райсуде Бишкека 6 сентября состоялось очередное заседание по делу о похищение Айзады Канатбековой. Похищение девушки привело к ее изнасилованию и убийству Замирбеком Тенизбаевым.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек, следствие считает их причастными к похищению: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев.

Четверо из пяти обвиняемых до этого привлекались к уголовной ответственности или были судимы.

На предыдущих заседания обвиняемый Орозбек Нурумбетов полностью признал свою вину. Замирбек Раманкулов вины не признал, а остальные подозреваемые признали ее частично.

Заседание по делу о похищении Айзады Канатбековой 11 июня. Фото: Айдай Токоева / «Клооп»



Прения сторон

На предыдущем заседании 13 августа гособвинение попросило суд признать всех подозреваемых виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору».

Прокурорка попросила суд приговорить Нурумбетова к 7 годами колонии, Молдосариева к 6, а остальных к 6,5 годам лишения свободы.

«Мы не хотим крови»

На заседании 6 сентября адвокаты потерпевшей стороны в лице матери убитой Назгуль Шакеновой, попросили суд приговорить четверых обвиняемых в похищении к 7,5 годам колонии. Приговор в отношении пятого обвиняемого — Сыймыка Молдосариева — оставили на усмотрение суда.

«Мы не хотим крови. Я обсуждал этот вопрос с мамой Айзады. Для нас важно возмездие, но мы не хотим, чтобы жестокость перешла в дополнительную жесткость. По обстоятельствам дела мы видим, что он [Молдосариев] не в полной мере отдавал себе отчёт […] другие обвиняемые манипулировали им и, используя своё физическое преимущество, таскали его за собой», — разъяснил адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов в интервью «Клоопу»

*Ранее адвокат Молдосариева на одном из заседаний сообщил, что его подзащитный страдает хроническим слабоумием. Но эксперты в своём заключении психиатрической экспертизы пришли к выводу, что несмотря на это обвиняемый в момент совершения преступления мог отдавать отчёт своим действиям, руководить ими и поэтому «его следует считать вменяемым».

Кроме того, потерпевшая сторона попросила суд взыскать с каждого обвиняемого за причиненный моральный вред по 100 тысяч сомов в пользу матери убитой.

«Невзирая на позицию гособвинения, мы просим определить сумму материального и морального взыскания. Потерпевшая сторона предоставила все данные по расходам, которые они понесли на организацию похорон», — сказал Токтакунов на суде.

Переквалификация для смягчения наказания

Адвокаты обвиняемых Замирбека Раманкулова, Кубаныча Токон уулу и Ажикабыла Рысбая уулу попросили суд переквалифицировать статью обвинения «Похищение человека» на статью «Укрывательство преступления». По их словам, следствие неправильно инкриминировало статью и в действиях их подзащитных нет состава преступления по этому обвинению.

Защитник Раманкулова попросил суд назначить ему пробационный надзор.

«Из показаний на суде и на следствии моего подзащитного видно, что он не похищал Айзаду Канатбекову. Он находился в машине, сидел на пассажирском сидении и не выполнял никаких действий […] Соответственно, как можно похитить человека ничего не делая? […] При этом он знал о преступлении и не сообщил об этом в правоохранительные органы», — сказал адвокат обвиняемого Кубаныча Токон уулу Нурсултан Утегенов.

Адвокатка обвиняемого Орозбека Нурумбетова попросила суд признать виновным её подзащитного и назначить минимальное наказание в 5 лет так как он признал вину и сотрудничал со следствием.

Защитник обвиняемого Молдосариева назвал своего подзащитного «жертвой обстоятельств» и попросил суд прекратить в отношении него уголовное преследование из-за того, что тот страдает хроническим слабоумием.

В своём последнем слове все обвиняемые сказали, что сожалеют о произошедшем, «не думали, что такое может произойти». По их словам, они не знали о планах Замирбека Тенизбаева, который похитил и, по версии следствия, убил Канатбекову.

Они сказали, что Тенизбаев показывал им совместные фотографии с Айзадой Канатбековой и говорил, что «она и её родные не против похищения».

Приговор обвиняемым должны вынести 14 сентября.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Суд по делу о похищении Айзады Канатбековой длится почти 3 месяца. Заседания не раз переносили из-за разных причин.

О том, как проходило первое заседание по этому делу, можно прочитать здесь, а про второе и третье заседание тут. Подробности четвёртого заседания можно прочитать здесь, пятого тут, а шестого здесь.

Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.

После убийства в течении двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой.

8 апреля сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека и министра внутренних дел. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Уголовное дело о халатности сотрудников милиции до сих пор расследует ГКНБ.

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