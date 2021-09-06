Глава РКФР Артем Новиков получил воинское звание старшего лейтенанта. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, опубликовав видео с церемонии награждения.

Видео: Facebook Артема Новикова.

«Звание старшего лейтенанта присвоено досрочно за проявленное усердие, координацию действий силовых структур и государственных органов, оказание всесторонней помощи соединениям, частям и учреждениям Минобороны, принимавшим участие в урегулировании конфликта в Баткенской области», — пояснили при награждении.

После начала конфликта и совещания у президента Садыра Жапарова Новиков был назначен главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской границе. Он отправился в Баткен и координировал работу госорганов и местных властей.

Кто такой Артем Новиков

В правительстве Сапара Исакова Артем Новиков возглавлял Минэконом. С начала 2020 года Новиков стал советником премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и проработал в этом кресле до его отставки.

В правительстве Садыра Жапарова ему отошел пост первого вице-премьер-министра. На тот момент 34-летний чиновник последние семь-восемь лет занимал различные должности в кабинете министров.

После приостановления 14 ноября 2020 года должностных полномочий премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова, в связи с участием его в досрочных выборах президента, Новиков стал исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана

Позже Артем Новиков стал первым заместителем председателя кабинета министров, после смены структуры кабмина он стал первым вице-премьер-министром. В этой должности они ездил на юг Кыргызстана во время приграничного вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. В конце мая 2021 года Новикова назначили председателем правления Российско-Кыргызского Фонда Развития (РКФР).

Вооруженный конфликт

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили более 80 таджикистанцев.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены. По данным властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.