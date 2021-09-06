Таджикистан не будет участвовать в учениях ОДКБ «Рубеж-2021» в Иссык-Кульской области. Об этом 6 сентября сообщил замминистра обороны Нурлан Кирешеев на заседании комитета парламента по международным делам, безопасности и обороне.

Причины отсутствия Таджикистана на учениях Кирешеев не объяснил, но сообщил, что кыргызские военные скоро поедут в Таджикистан на учения.

Ранее представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что в октябре недалеко от таджикско-афганской границы состоятся учения с силами разведки вооружённых сил государств ОДКБ «Поиск».

Кроме того, затем состоятся учения подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон» и коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие». В ноябре в Таджикистане также запланировано тактико-специальное учение «Кобальт».

«Рубеж-2021»

Совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ «Рубеж-2021» пройдут в на базе учебного центра «Эдельвейс» с 7 по 9 сентября.

Ранее в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ сообщили, что в учениях примут участия воинские контингенты и оперативные группы Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Темой учений заявлена — «Подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ».

В состав ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь и Россия.