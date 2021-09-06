Президент Садыр Жапаров 6 сентября встретился с муфтием Замиром каары Ракиевым. Они обсудили деятельность муфтията в стране и «вопросы противодействия возникающим вызовам и угрозам».

Президент Садыр Жапаров и муфтий Замир каары Ракиев. Фото / пресс-служба президента

Жапаров подчеркнул, что «Кыргызстан — светская многоконфессиональная страна, в которой подавляющее большинство населения составляют мусульмане».

По его словам, в целях предотвращения возможных угроз необходимо улучшить качество религиозного образования и подготовить кадры на академическом уровне. Поэтому президент считает, что необходимо укрепить базу Исламского университета Кыргызстана.

Кроме того, Жапаров сообщил, что в этом году в Токмаке построят Исламскую академию при поддержке благотворительного и гуманитарного фонда имени Шейха Заеда бин Султана Аль Нахаяна из ОАЭ.

«Во избежание неверного религиозного толкования, необходимо усилить идеологическую безопасность. Поэтому надо придерживаться исконно-традиционного исповедуемого нашими предками ханафитского мазхаба, который подходит культурным устоям нашего общества», — сказал президент.

Муфтия страны в свою очередь поддержал мнение Жапарова о необходимости улучшения качества религиозного образования. По его мнению, «именно от неграмотных пропагандистов простое население впитывает в себя идеи искаженного и отчасти совершенно неправильных, отсутствующих в исламе идей».

По его словам, сейчас в стране функционируют более 100 религиозных образовательных учреждений.

Замира Ракиева избрали муфтием страны 26 июня. Он бывший казы Бишкека.

14 июля Совет улемов издал фатву о вакцинации от COVID-19. В ней говорится, что важно пройти вакцинацию, так как число инфицированных коронавирусом растет с каждым днем.

На следующий день муфтий и ряд религиозных деятелей в одном из пунктов вакцинации в Бишкеке получили вакцину от коронавируса.