Минэкономфин предложил учредить в Кыргызстане специализированные налоговые суды. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что разработчики нового Налогового кодекса предложили такое решение в связи с недовольством налогоплательщиков — они жалуются на решения судов по рассмотрению налоговых споров.

По действующему законодательству, налоговые споры решает обычный суд по общим правилам гражданского судопроизводства с особенностями, установленными для административных дел.

Однако по новой Конституции, принятой 5 мая 2021 года, законом могут учреждаться специализированные суды. Именно на эту статью в основном законе и ссылается минэконмфин.

Налоговые суды

В Кыргызстане налоговых судов никогда не было. Их также нет ни в одной стране СНГ. Однако в США и Канаде они существуют с прошлого столетия.

Налоговый суд США является специализированным налоговым судом, который рассматривает судебные споры по искам налогоплательщиков (юридических и физических лиц) к налоговым органам, а также дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Налоговый суд США состоит из 19 судей, назначаемых президентом и утверждаемых сенатом сроком на 15 лет.

При этом граждане могут сами выбирать суд, в котором они хотят, чтобы рассматривали их дело: в Налоговом, Окружном или Суде США.