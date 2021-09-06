Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект нового Налогового кодекса. В нём предлагается ввести новые понятия, такие как «Налог на деятельность в сфере электронной коммерции».

Отмечается, что этот налог предприниматели будут уплачивать взамен налога на прибыль, НДС на облагаемые поставки и налога с продаж. Ставка налога на деятельность в сфере электронной коммерции устанавливается в размере 2%.

Услуги в электронной форме

Согласно документу, оказанием услуги в электронной форме считается предоставление информационно-коммуникационных технологий через интернет, а также предоставление технических, организационных и информационных возможностей.

Какие ещё услуги вошли в этот список:

предоставление прав на использование программного обеспечения для любых видов электронных устройств;

предоставление удаленного доступа, в том числе через интернет, к интернет-ресурсам и к ресурсам в других информационно-коммуникационнных сетях, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности;

оказание рекламных услуг в интернете;

обеспечение или поддержание коммерческого или личного присутствия в интернете;

предоставление в аренду вычислительных мощностей;

оказание услуг по администрированию информационных систем, интернет-ресурсов через удаленный доступ;

предоставление доступа к поисковым системам в интернете;

осуществление деятельности продавца или оператора торговой платформы.

Также в новом налоговом кодексе предлагается включить иностранные организации к регистрации в качестве налогоплательщика. При этом, организация может не иметь постоянный филиал в Кыргызстане, но регистрация обязательна, если она имеет признаки постоянного учреждения.

В проекте кодекса также говорится, что такая регистрация организации признается как налогоплательщик НДС. К международным организациям, подпадающим под налог об электронной коммерции и регистрацию налогоплательщика попадают такие компании как Google, Facebook и другие.

Кыргызстан не первая страна из СНГ, которая хочет ввести налог на электронные услуги. В России этот налог ввели еще в 2017 году и успели назвать «налогом на Google». Уже в 2019 году Федеральная налоговая служба России отчиталась, что за три года поступления в бюджет от этого налога составили около 82 млрд рублей.

Схожий налог приняли и в Украине. В июне президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому, электронные услуги, которые иностранные компании поставляют физическим лицам на территории Украины, будут облагаться НДС в 20%.

Новый Налоговый кодекс

Первый раз будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля этого года. Об этом сообщала пресс-служба министерства экономики и финансов.

На совещании 22 июля госорганы и бизнес-сообщество рассмотрели предварительные итоги работы по устранению пробелов налогового законодательства, оптимизацию налоговых проверок и совершенствование спецналоговых режимов.

«С 26 июля по 30 июля состоялось выездное мероприятие с участием представителей бизнес-сообщества, госорганов и администрации президента по техническому и нормотворческому оформлению проекта новой редакции [Налогового кодекса]», — отмечалось в сообщении.

Также пресс-служба минэкономфина сообщала, что по итогам выездного заседания был подготовлен «предварительный проект новой редакции». Но его текст опубликовали для общественного обсуждения только 3 сентября.

В минэкономфине подчеркнули, что цель нового проекта Налогового кодекса — «адаптация налогового законодательства к современным экономическим условиям».

Так же в ведомстве считают, что проект поможет дальнейшей «цифровизации налоговых процедур», и обеспечит «создание равных условий для предпринимателей и сокращение теневой экономики».