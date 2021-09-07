В администрации президента Садыра Жапарова отреагировали на заявление депутата Дастана Бекешева. Ранее нардеп заявил, что сын Жапарова проводит встречи с депутатами и кандидатами перед парламентскими выборами.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев в интервью kaktus.media заявил, что «глава государства ранее не раз отмечал, что не позволит никому из своих ближайших родственников вмешиваться в политические процессы, а также занимать какие-либо высокие государственные должности».

«Позиция президента Садыра Жапарова об участии родственников в политических процессах остается неизменной», — подчеркнул он.

Однако ещё 21 октября Садыр Жапаров, который был и.о. президента и премьер-министром страны назначил двух своих сватов на высокие должности. Об этом писало издание Factcheck.

Так Таштанбек Каймазаров стал директором Госслужбы миграции, а Турусбека Тумонбаева назначили главой Госучреждения «Унаа».

Позжде сам Жапаров назначение своих сватов объяснял тем, что после смены власти в стране на ключевые должности назначил тех, «кого лично знает».

«Среди них были два из моих кудалар (сваты). Но после выборов, как я и обещал, на все должности, начиная с акимов и губернаторов, будут проводиться конкурсы», — говорил он в декабре 2020 года.

Однако оба свата президента до сих пор занимают свои должности.

О чём сказал Бекешев?

Ранее Бекешев в телеграм-канале рассказал, что кандидаты в депутаты парламента в преддверии парламентских выборов проводят встречи, на которых ведут переговоры об объединении.

По его словам, кроме них такие встречи с кандидатами и депутатами проводит сын президента Садыра Жапарова — Рустам.

«Хороший парень, но вот он может все испортить своему папе и это будет печально, потому что у нас есть уроки прошлого, когда два президента занимались такими вещами. Я надеюсь, что сам президент отругает за это и прекратит это, однозначно это плюсов не прибавит ни стране, ни его семье», — сказал Бекешев.

Выборы в парламент Кыргызстана пройдут 28 ноября 2021 года.

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