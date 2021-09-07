Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале рассказал, что кандидаты в депутаты парламента в преддверии парламентских выборов проводят встречи, на которых ведут переговоры об объединении.

По его словам, кроме них такие встречи с кандидатами и депутатами проводит сын президента Садыра Жапарова — Рустам.

«Хороший парень, но вот он может все испортить своему папе и это будет печально, потому что у нас есть уроки прошлого, когда два президента занимались такими вещами. Я надеюсь, что сам президент отругает за это и прекратит это, однозначно это плюсов не прибавит ни стране, ни его семье», — сказал Бекешев.

Парламентарий добавил, что этот вопрос будут поднимать в обществе «в любом случае».

«Думаю на семейном совете они примут мудрое решение, что сыну не надо создавать политическую платформу. Он вряд сам войдет в список, но пытается организовать, многие кандидаты об этом говорят», — рассказал депутат.

Выборы в парламент

Очередные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 28 ноября 2021 года. Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет до 14 октября, а регистрация списков кандидатов в депутаты до 29 октября.

По новой Конституции, Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. Депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на пять лет.

Сами выборы пройдут по смешанной избирательной системе — 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.