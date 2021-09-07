Бывший руководитель ОТРК Илим Карыпбеков 2 сентября на своих страницах в фейсбуке и инстаграме опубликовал пост, где обвинил женщин, страдающих от домашнего насилия в том, что они сами виноваты в повторных случаях избиений.
Карыпбеков довольно известен в кыргызском сегменте интернета. Его страницу в инстаграме фолловят более 260 тысяч подписчиков. Журналисты «Клоопа» разобрались с тем, что не так с его высказываниями.
Что написал Карыпбеков?
Карыпбеков опубликовал пост, где описал, по его мнению, основные аргументы женщин, которые подвергаются побоям, но не уходят от насильников.
Он считает, что в большинстве случаев женщины терпят побои, насилие со стороны мужей и продолжают жить с ними «ради детей».
«“Он ударил. Долго просил прощения, я простила. А потом через некоторое время опять ударил, опять просил прощения. А потом уже привыкла, бьет часто (на самом деле избивает). Но что я могу поделать? Дети, работы нет, родители и родственники не будут помогать, наоборот будут корить и говорить: “Все мы типа через это проходили, пройдёт, привыкнешь, свыкаешься, потом перестанет… лет через 40. А пока терпи””. [Так] вот, хочу вам сказать, милые женщины, которые терпят это всё — вы все ДУРЫ! Полные ДУРЫ», — написал Карыпбеков.
Он добавил, что если мужчина один раз поднял руку на женщину, то будет бить ее всю жизнь.
«Значит он полоумный, деградант, трус, идиот. Вот и все. “Он на самом деле хороший и детей любит, просто он много работает, нервничает, немного выпил и т.д…” — ваш самообман. Вы пытаетесь себя обмануть, успокоить, убедить, что он изменится, все будет хорошо. Не будет! Вы будете всю жизнь несчастливой, несчастной, жалкой. Вы проживете почти что адскую жизнь. Вы обрекаете себя на унижения, насилие, горе. Поверьте, детям совершенно не нужен такой отец», — написал Карыпбеков.
Свой пост бывший глава ОТРК опубликовал после происшествия в одном из караоке клубов в Бишкеке. На видеозаписи от заведения можно было увидеть, как мужчина ударил женщину, которая после удара слетела с лестницы.
Сотрудники кафе предложили вызвать милицию, но пострадавшая отказалась. После распространения ролика в соцсетях милиция все-таки начала зарегистрировала дело.
Сама женщина через некоторое время написала заявление на администрацию заведения из-за нарушения неприкосновенности частной жизни. На супруга, который ее ударил, женщина заявление писать отказалась.
Типичный виктимблейминг или что не так с посылом Карыпбекова?
Виктимблейминг — явление, когда на жертву преступления, несчастного случая или любого вида насилия возлагается полная или частичная ответственность за совершённое в отношении неё преступления. Виктимблейминг зачастую вызывает повторную травму у пострадавшей или ее близких.
Поведение Карыпбекова — типичный виктимблейминг, обвинение пострадавшей от преступления в том, что она сама виновата в этом. Именно из-за подобного поведения, такой оценки в обществе, пострадавшие от домашнего насилия редко обращаются в милицию.
Координаторка проектов представительства IWPR в Кыргызстане, феминистка Бегайым Замирбек раскритиковала пост Карыпбекова и назвала его популистом.
«Вы понимаете, девочек с детства воспитывают быть терпеливыми, а государство не наказывает насильников, поэтому в конце концов виновными все равно становятся женщины», — сказала Бегайым.
В обращении к Карыпбекову она также отметила, что женщины терпят насилие, потому что считают виноватыми себя, а не мужчину. Несмотря на то, что Карыпбеков призывает женщин уйти от мужей-насильников, он не стал критиковать насилие со стороны мужчин или призывать к его прекращению.
«Илим, если даже такие, как вы, назовут женщин, терпящих насилие, дурами, они не придут и не расскажут о побоях со стороны мужа. Это не трудно понять. Если вы действительно переживаете за женщин, нужно пойти к таким мужчинам и сказать, что они поступают неправильно, нужно было направить аудиторию в этом направлении», — написала она.
Почему женщинам сложно уйти от насильника?
Правозащитники, помогающие женщинам, пострадавшим от насилия, сходятся во мнении, что вырваться из круга насилия очень сложно по многим причинам.
Во-первых, женщина не всегда понимает, что находится в ситуации насилия, потому что агрессор зачастую использует «эмоциональные качели». После избиения он обычно окружает пострадавшую женщину заботой и вниманием, чтобы убедить ее, что в их отношениях все будет хорошо. Или же женщина настолько подавлена из-за систематического насилия, что у нее просто нет сил решиться на уход.
Во-вторых, женщина боится обратиться за помощью, так как зачастую насильник угрожает еще большими травмами или убийством, если пострадавшая напишет заявление в милицию.
В-третьих, пострадавшая женщина зачастую не чувствует поддержки со стороны близкого окружения. Многие родственники просто не верят пострадавшей, потому что ее муж на людях ведет себя как хороший человек. Или же родственники говорят о том, что нельзя выносить сор из избы, а разводиться — это позор.
В-четвертых, чаще всего, пострадавшие женщины нигде не работают, а значит им не на что снять жилье или же кормить детей. Чтобы отстаивать свои права в суде и добиться развода или компенсации, нужен юрист, который также стоит денег.
В-пятых, женщины не доверяют милиции, потому что там не относятся к семейному насилию, как к серьезному преступлению.
В-шестых, пострадавшие женщины не всегда знают, куда обратиться за помощью.
В-седьмых, женщины боятся преследования от бывших супругов.
Перечислять почему женщинам сложно уйти от насильника, можно еще долго, но самое важное, что стереотипная фраза «сама виновата» обуславливает работу правоохранителей и судей в Кыргызстане. Этот стереотип фактически мешает женщинам получить необходимую помощь.
Родственники всему голова
Руководительница кризисного центра в Оше «Ак-Жүрөк» (Доброе сердце) Дарика Асилбекова рассказала, что женщины, подвергшиеся насилию со стороны мужей, не могут уйти из-за отсутствия поддержки со стороны своих родственников.
По ее словам, родители и родственники наоборот обвиняют женщин в том, что «они не смогли управиться с делами одного дома», все стараются избегать ее, в результате женщины становятся уязвимыми, особенно психологически. И женщине приходится продолжать жить с мужем-насильником, так как даже сама общественность обвиняет только ее.
«Если бы я была таким же известным человеком, как Карыпбеков, я бы сказала мужчинам, чтобы они берегли женщин, сказала бы напутственные слова», — сказала она.
Шердор Абдыкапаров, адвокат, который защищает женщин, пострадавших домашнего насилия в течение 10 лет, также указывает на то, что они сильно зависят от родственников.
По его словам, 80% женщин, которых избивают мужья, забирают заявление, потому что родственники с обеих сторон оказывают на них давление. Он также отметил, что женщины материально зависят от своих мужей.
«Поэтому, когда поступает заявление от женщин, пострадавших от семейного насилия, следователи ждут и не начинают дело. Бывает и так, что следователи начинают следственные мероприятия, а женщины наоборот пишут заявление и жалуются на действия милиции. В некоторых случаях такие дела доходят до суда, но женщины отказываются от претензий, объясняя это тем, что они хотят дать [насильнику] еще один шанс ради детей. Семейного насилия не становится меньше по этим причинам», — говорит Абдыкапаров.
Семейное насилие в Кыргызстане
В последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется более 7000 случаев семейного насилия ежегодно. Кроме того, есть огромное количество случаев насилия, которые не учитываются, потому что не все пострадавшие готовы обратиться в милицию. Это значит, что масштаб семейного насилия намного больше, чем показывает официальная статистика.
Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами.
При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие, а это значит, что пострадавшая женщина может быть убита в любой момент.
Исследование журналисток «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане показывает, что женщин убивают в основном их мужья и партнеры, а сами убийства — это следствие семейного насилия, которое вовремя не предотвращают.
Адреса кризисных центров:
|Кризисный Центр «Шанс»
|г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509
|(709) 710320
|Кризисный центр «Сезим»
|г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3
|(312) 51 26 40
|ОО «Энсан — Диамонд»
|г. Ош, ул. Ленина, 205/105
|(772) 328960
(3222) 2 2965
|Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»
|Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1
|(555) 28 14 23
(776) 28 14 23
|Кризисный Центр «Аруулан»
|г. Ош, ул. Ленина, 205
|(776) 380777
(3222) 5 56 08
|Кризисный Центр «Ак журок»
|г. Ош, ул. Ленина 205
|(550) 23 13 29
(3222) 4 59 76
|ОО Кризисный Центр «Мээрбан»
|г. Ош, ул. Ленина, 312/23
|(773) 84 34 61
|НПО Кризисный Центр «Тендеш»
|г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3
|(700) 257890
(3522) 5 02 70
295047
|Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»
|г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2
|(557) 48 47 13 (3422) 5 58 85
|Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»
|г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3
|(777) 39 30 77
|Кризисный Центр «Каниет»
|г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113
|(3722) 5 50 84
|ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»
|г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14
|(03922) 51091,
(553) 835717
|Кризисный центр «Алтынай»
|Г.Чолпон-Ата
|(709) 694550
|Кризисный центр «Мээрман»
|Г.Каракол
|(706)383637
|Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»
|Г.Каракол
|(702) 223535 – горячая линия
(551) 733 390