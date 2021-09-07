Бывший руководитель ОТРК Илим Карыпбеков 2 сентября на своих страницах в фейсбуке и инстаграме опубликовал пост, где обвинил женщин, страдающих от домашнего насилия в том, что они сами виноваты в повторных случаях избиений.

Карыпбеков довольно известен в кыргызском сегменте интернета. Его страницу в инстаграме фолловят более 260 тысяч подписчиков. Журналисты «Клоопа» разобрались с тем, что не так с его высказываниями.

Что написал Карыпбеков?

Скриншот публикации Илима Карыпбекова.

Карыпбеков опубликовал пост, где описал, по его мнению, основные аргументы женщин, которые подвергаются побоям, но не уходят от насильников.

Он считает, что в большинстве случаев женщины терпят побои, насилие со стороны мужей и продолжают жить с ними «ради детей».

«“Он ударил. Долго просил прощения, я простила. А потом через некоторое время опять ударил, опять просил прощения. А потом уже привыкла, бьет часто (на самом деле избивает). Но что я могу поделать? Дети, работы нет, родители и родственники не будут помогать, наоборот будут корить и говорить: “Все мы типа через это проходили, пройдёт, привыкнешь, свыкаешься, потом перестанет… лет через 40. А пока терпи””. [Так] вот, хочу вам сказать, милые женщины, которые терпят это всё — вы все ДУРЫ! Полные ДУРЫ», — написал Карыпбеков.

Он добавил, что если мужчина один раз поднял руку на женщину, то будет бить ее всю жизнь.

«Значит он полоумный, деградант, трус, идиот. Вот и все. “Он на самом деле хороший и детей любит, просто он много работает, нервничает, немного выпил и т.д…” — ваш самообман. Вы пытаетесь себя обмануть, успокоить, убедить, что он изменится, все будет хорошо. Не будет! Вы будете всю жизнь несчастливой, несчастной, жалкой. Вы проживете почти что адскую жизнь. Вы обрекаете себя на унижения, насилие, горе. Поверьте, детям совершенно не нужен такой отец», — написал Карыпбеков.

Свой пост бывший глава ОТРК опубликовал после происшествия в одном из караоке клубов в Бишкеке. На видеозаписи от заведения можно было увидеть, как мужчина ударил женщину, которая после удара слетела с лестницы.

Сотрудники кафе предложили вызвать милицию, но пострадавшая отказалась. После распространения ролика в соцсетях милиция все-таки начала зарегистрировала дело.

Сама женщина через некоторое время написала заявление на администрацию заведения из-за нарушения неприкосновенности частной жизни. На супруга, который ее ударил, женщина заявление писать отказалась.