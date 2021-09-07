Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Бангладеш со счётом 4:1 в турнире «Кубок трёх наций».

Встреча прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.

Игроки сборной Кыргызстана перед матчем с Бангладеш. Фото: Кайрат Замирбеков / «Клооп» Игроки сборных Кыргызстана и Бангладеш борются за мяч. Фото: Кайрат Замирбеков / «Клооп» Игра вратаря сборной Бангладеш. Фото: Кайрат Замирбеков / «Клооп» Удар игрока сборной Бангладеш. Фото: Кайрат Замирбеков / «Клооп» Игроки кыргызской сборной празднуют третий гол в ворота Бангладеш. Фото: Кайрат Замирбеков / «Клооп» Всего на матче сборных Кыргызстана и Бангладеш присутствовали 14 тысяч болельщиков. Фото: Кайрат Замирбеков / «Клооп»

Обыграв Бангладеш сборная Кыргызстана победила в символическом турнире «Кубок трёх наций». Ранее сборная Кыргызстана обыграла Палестину со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил тогда Азим Азаров.

Матч с Бангладеш стал заключительным для сборной Кыргызстана перед отборочными играми к «Кубку Азии — 2023», который пройдёт в Китае.

Как проходил матч?

Сборная Кыргызстана с первых минут завладела инициативой и забила уже на 10-й минуте матча. Отличился нападающий Эльдар Молдожунусов. Он переправил мяч в ворота после подачи со штрафного.

‌На 16-й минуте кыргызские футболисты едва не забили второй гол, после передачи с фланга нападающий бил по пустым воротам, но на пути мяча встал защитник соперника.

‌К 30-й минуте игра выровнялась и сборная Бангладеш сделало несколько опасных выпадов к воротам сборной Кыргызстана.

Но на 40-й минуте матча футболисты игроки кыргызской сборной забили второй мяч. Прострел с фланга замкнул нападающий Алимардон Шукуров.

‌После этого футболисты нашей сборной создали ещё два опасных момента, но вратарь соперника отразил удары.

‌Второй тайм игроки сборной Кыргызстана начала очень активно и забила уже на первой минуте. Капитан сборной Турсунали Рустамов после прострела с фланга переправил мяч в ворота.

На 53-й минуте сборная Бангладеш отыграла один мяч. После подачи с углового возникла суматоха в штрафной и этим воспользовался Махбубур Рахман пробив по воротам низом.

‌Затем игра выровнялась, но к 70-й минуте инициатива перешла к кыргызской сборной. Так на 68-й минуте один из наших футболистов пробил по воротам и попал в перекладину.

‌Затем на 89-й минуте сборная Кыргызстана забила четвёртый гол. Мяч после подачи с углового переправил в ворота Бахтияр Дуйшобеков.