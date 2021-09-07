Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Бангладеш со счётом 4:1 в турнире «Кубок трёх наций».
Встреча прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.
Обыграв Бангладеш сборная Кыргызстана победила в символическом турнире «Кубок трёх наций». Ранее сборная Кыргызстана обыграла Палестину со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил тогда Азим Азаров.
Матч с Бангладеш стал заключительным для сборной Кыргызстана перед отборочными играми к «Кубку Азии — 2023», который пройдёт в Китае.
Как проходил матч?
Сборная Кыргызстана с первых минут завладела инициативой и забила уже на 10-й минуте матча. Отличился нападающий Эльдар Молдожунусов. Он переправил мяч в ворота после подачи со штрафного.
На 16-й минуте кыргызские футболисты едва не забили второй гол, после передачи с фланга нападающий бил по пустым воротам, но на пути мяча встал защитник соперника.
К 30-й минуте игра выровнялась и сборная Бангладеш сделало несколько опасных выпадов к воротам сборной Кыргызстана.
Но на 40-й минуте матча футболисты игроки кыргызской сборной забили второй мяч. Прострел с фланга замкнул нападающий Алимардон Шукуров.
После этого футболисты нашей сборной создали ещё два опасных момента, но вратарь соперника отразил удары.
Второй тайм игроки сборной Кыргызстана начала очень активно и забила уже на первой минуте. Капитан сборной Турсунали Рустамов после прострела с фланга переправил мяч в ворота.
На 53-й минуте сборная Бангладеш отыграла один мяч. После подачи с углового возникла суматоха в штрафной и этим воспользовался Махбубур Рахман пробив по воротам низом.
Затем игра выровнялась, но к 70-й минуте инициатива перешла к кыргызской сборной. Так на 68-й минуте один из наших футболистов пробил по воротам и попал в перекладину.
Затем на 89-й минуте сборная Кыргызстана забила четвёртый гол. Мяч после подачи с углового переправил в ворота Бахтияр Дуйшобеков.