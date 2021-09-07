Пресс-служба ГКНБ 7 сентября сообщила, что в Бишкеке задержали сотрудника патрульной службы милиции за вымогательство взятки.

Задержанный по подозрению в вымогательстве взятки сотрудник патрульной милиции. Фото: ГКНБ Фото: ГКНБ

По данным следствия, задержанный был в сговоре со своим знакомым и вначале вымогал 100 тысяч сомов у мужчины под угрозой уголовной ответственности за якобы изнасилование.

Проверка выявила, что в отношении пострадавшего мужчины не было зарегистрировано фактов изнасилования или других нарушений.

Задержанного милиционера водворили в ИВС СИЗО ГКНБ и начали досудебное производство по статье «Вымогательство взятки». Следствие по делу продолжается.