Пресс-служба УВД Октябрьского района сообщила об убийстве женщины в Бишкеке. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы.

По данным милиции, в 4 горбольницу 26 августа с тяжелыми травмами поступила 40-летняя женщина О.С. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра и ушиб головного мозга. Женщина скончалась не приходя в сознание.

Прибывшие в больницу милиционеры установили, что ее жестоко избил 50-летний мужчина К.Б.

Подозреваемый в убийстве женщины К.Б. Фото: Пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

Факт зарегистрировали в Октябрьском РУВД. Начато досудебное производство по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Позже, по данным милиции, гражданин К.Б. был задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Назначены все необходимые экспертизы.

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