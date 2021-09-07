В Бишкеке 7 сентября у Дома правительства прошел митинг учителей и медработников. Они потребовали кабмин выполнить обещания и снизить проценты на приобретение квартир под ипотеку до 4% годовых.

Митинг учителей и медработников в Бишкеке. Фото: 24.kg Митинг учителей и медработников в Бишкеке. Фото: 24.kg

Госработники напомнили, что еще весной власти им обещали снизить проценты на ипотеку.

Одна из участниц митинга Асель Конурбаева рассказала, что взяла ипотеку в 2017 году под 10%.

«Первоначальный взнос был небольшой, взяла на 15 лет. За три года ипотека снизилась до 8%. И это по-прежнему непосильная сумма. Для понимания: я получаю зарплату 14-15 тысяч сомов, из них 9 тысяч 200 уходит на ипотеку», — сказала она.

Таже другой участник митинга сообщил, что они неоднократно пытались достучаться до властей: писали письма в ГИК, главе кабмина Улукбеку Марипову и президенту Садыру Жапарову. Однако ответа от них не последовало.

«Сегодня вышли простые учителя и врачи. Нашим силовикам государство бесплатно выдает жилье. А мы уже не надеемся на бесплатное, всего лишь просим выполнить обещание и снизить ставки до 4%», — заявила врач Гульнара Сооронкулова.

Видео: Kaktus.media

Кроме того, по словам собравшихся, Госипотечная компания обещала создать новую программу, по которой учителя смогут купить жилье под ипотеку без первоначального взноса. Однако этого не произошло.

При этом Госипотечная компания в июле 2021 года сообщила, что в Кыргызстане стартовала жилищная программа «Мой дом 2021-2026». Сообщалось, что ставка по государственной ипотеке снижена до 4%, а сроки выплаты увеличены до 25 лет. Тогда же в пресс-службе ГИК заявили, что отменен первоначальный взнос.

Однако на сайте Госипотечной компании сообщается, что запуск программы «Мой дом 2021-2026» запланирован на 16 сентября 2021 года.

При этом первоначальные взносы не отменили. Участник программы должен внести вначале не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости или же предоставить дополнительный залог. Максимальная сумма кредита не может превышать 4 млн сомов.

По данным ведомства, на первом этапе Государственной ипотечной компании с 2015 по 2020 годы жильем обеспечено 5240 человек. А в очереди на следующую программу «Мой дом 2021-2026» в очереди стоят около 10 тысяч человек.

«Доступное жилье 2015-2020»

В 2015 году была принята программа «Доступное жилье 2015-2020», тогда власти возложили реализацию программы на Государственную ипотечную компанию. Для реализации проекта было предусмотрено 3,3 млрд сомов.

В рамках программы ГИК составил соглашение с коммерческими банками и начал выдавать гражданам ипотечные кредиты под низкие проценты. Первые клиенты получили жилье в ипотеку по программе «Доступное жилье» под 12-14%.

На снижение процентных ставок до мая 2019 года правительство выделило ГИК 4,8 миллиарда сомов. За этот период он снизился с 12-14% до 7-9%. Постепенно процентная ставка по ипотечным кредитам снижалась, и с 1 ноября 2019 года кредиты стали выдавать под 6-8%.

Безработица, вызванная пандемией, стала проблемой для многих граждан. ГИК предложила продлить срок погашения, чтобы поддержать заемщиков, но у заемщиков все равно не хватает средств для погашения ипотеки.

23 декабря 2019 года ряд граждан вышли на митинг с требованием снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. Они также писали письма в правительство. По данным ГИК, во время пандемии компания продлила сроки около 1000 кредитов.