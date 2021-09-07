Журналист Азиз Пиримкулов 6 сентября сообщил на своей странице в Фейсбуке, что мурал «Мальчик с лейкой» на пересечении улиц Боконбаева и Шопокова в Бишкеке полностью закрасили.

Закрашенный мурал «Мальчик с лейкой». Фото / Азиз Пиримкулов

Мурал нарисовали DOXA Art-group в 2015 году. Это была одной из первых работ художников, которую оплатила стройкомпания «Ордо-Инвест». Мурал был посвящён проблеме озеленения города.

Мурал «Мальчик с лейкой» в 2015 году. Фото / фейсбук DOXA Art-group

Сами художники DOXA 6 сентября рассказали активистам Peshcom, что «они не в курсе, почему закрасили [мурал], с ними не связывались и не предупреждали».

Почему закрасили?

В пресс-службе акимиата Свердловского района Бишкека 7 сентября сообщили «Клоопу», что мурал в центре столицы закрасили из-за того, что арендатор отказался делать реставрацию.

«Так как рисунок местами начал стираться и фирма [“Ордо-Инвест”] отказалась в реставрации, домком закрасила в один цвет. В случае нанесения новой рекламы домкому разъяснили, что должен быть эстетичный вид и согласован с ГУ “Бишкекглавархитектура”. На данный момент рекламы нет», — сообщили в Свердловском акимате.

В акимиате со ссылкой на домкома добавили, что компания «Ордо-Инвест» перестала платить аренду ещё в 2017 году, но фактически пользовалась муралом до августа этого года.

В свою очередь учредитель «Ордо-Инвест» Жыргалбек Жумаев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что ТСЖ решило поднять аренду 4-5 раз.

«Грустно, что закрасили мальчика с лейкой. Мы бы и дальше оплачивали за аренду, которую исправно платили последние 6-7 лет, но ТСЖ решило поднять аренду в 4-5 раз […] К ТСЖ претензии не имеем», — написал он.