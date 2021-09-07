Как минимум каждый десятый протокол с итогами референдума был переписан после окончания голосования. Дата-отдел «Клоопа» выяснил, как это повлияло на явку и результаты.

«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумом по изменению Конституции.

11 апреля вместе с выборами депутатов в местные кенеши прошел референдум по изменению Конституции. «Клооп» провел масштабную кампанию по мониторингу выборов, в которой 3000 наблюдателей следили за ходом голосования и зафиксировали более 800 нарушений. Самые опасные из них — исправления в протоколах, внесенные после подведения официальных итогов на участках.

Как мы считали?

Наблюдатели «Клоопа» получили копии протоколов с мокрыми печатями и подписями с 684 участков. Позже протоколы с этих же участков были выложены на сайте ЦИК. Мы сравнили данные из двух документов и обнаружили, что 212 протоколов были переписаны.

Сравнивая протоколы, мы ставили перед собой два вопроса: повлияли ли переписанные протоколы на явку и результаты референдума.

Треть протоколов — переписаны

Протокол — это основной документ, утверждающий итоги голосования. В идеале, после ручного подсчета голосов любые изменения в протоколах недопустимы. Но при заполнении члены комиссии часто допускают ошибки.

Проблема в том, что исправляют их с нарушением установленных законом процедур: на каждое исправление должен составляться акт, но члены комиссии этим требованием пренебрегают. Наблюдателям переписанные протоколы не показывают.

Вот несколько примеров:

На участке №1020 количество погашенных бюллетеней по нашей версии протокола — 11, по версии ЦИК — 1372. Погашенные — это неиспользованные бюллетени. После выборов их «погашают» — отрезают часть бюллетеня, чтобы никто не мог ими больше воспользоваться.