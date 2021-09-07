Как минимум каждый десятый протокол с итогами референдума был переписан после окончания голосования. Дата-отдел «Клоопа» выяснил, как это повлияло на явку и результаты.
«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумом по изменению Конституции.
11 апреля вместе с выборами депутатов в местные кенеши прошел референдум по изменению Конституции. «Клооп» провел масштабную кампанию по мониторингу выборов, в которой 3000 наблюдателей следили за ходом голосования и зафиксировали более 800 нарушений. Самые опасные из них — исправления в протоколах, внесенные после подведения официальных итогов на участках.
Как мы считали?
Наблюдатели «Клоопа» получили копии протоколов с мокрыми печатями и подписями с 684 участков. Позже протоколы с этих же участков были выложены на сайте ЦИК. Мы сравнили данные из двух документов и обнаружили, что 212 протоколов были переписаны.
Сравнивая протоколы, мы ставили перед собой два вопроса: повлияли ли переписанные протоколы на явку и результаты референдума.
Треть протоколов — переписаны
Протокол — это основной документ, утверждающий итоги голосования. В идеале, после ручного подсчета голосов любые изменения в протоколах недопустимы. Но при заполнении члены комиссии часто допускают ошибки.
Проблема в том, что исправляют их с нарушением установленных законом процедур: на каждое исправление должен составляться акт, но члены комиссии этим требованием пренебрегают. Наблюдателям переписанные протоколы не показывают.
Вот несколько примеров:
На участке №1020 количество погашенных бюллетеней по нашей версии протокола — 11, по версии ЦИК — 1372. Погашенные — это неиспользованные бюллетени. После выборов их «погашают» — отрезают часть бюллетеня, чтобы никто не мог ими больше воспользоваться.
На участке №2016 общее количество избирателей по нашему протоколу — 1489 избирателей, по протоколу ЦИК — 2489. Разница в 1000 избирателей.
Юристы «Клоопа» подали жалобы на участки, где были переписаны протоколы в нарушение необходимых процедур. Но ЦИК никого не наказал: в большинстве случаев членам комиссии вынесли лишь устное предупреждение.
Чем опасно переписывание протоколов? Рассказываем на примере наших соседей
Практика переписывания протоколов очень опасна. В России и Беларуси ее используют для подтасовки результатов выборов.
В 2019 году на выборах в Татарстане в протоколах были добавлены голоса за правящую партию «Единая Россия» — за счет других кандидатов и недействительных бюллетеней.
На президентских выборах в Беларуси в 2020 году по официальным данным ЦИК победил действующий президент Александр Лукашенко — за него проголосовало 80% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская якобы набрала всего 10% — почти 600 тысяч голосов.
Однако по данным движения «Голос», на тех участках, где были независимые наблюдатели, голосов за Тихановскую было в среднем в 13 раз больше. Только на 1310 участках из 5767, где присутствовали наблюдатели, за нее было отдано 471 709 голосов.
Однако власть Беларуси фальсификаций не признает, а в России разбирательства подобных инцидентов случаются редко: «Новая газета» насчитала в судах страны только шесть таких дел за последние 10 лет.
А в Кыргызстане?
Проследить, какие именно цифры и на каком основании вносятся в исправленный протокол, невозможно: в законодательстве нет требования об обязательном присутствии независимых наблюдателей при переписывании протокола, фиксации процесса на фото и видео. Единственное, что требуется от членов комиссии — составить специальный акт.
В части обнаруженных нами случаев акты составлены не были, однако ЦИК все равно считает переписанные протоколы легитимными и отклоняет жалобы независимых наблюдателей.
В Центризбиркоме утверждают, что протоколы переписаны из-за допущенных в них технических ошибок. Это было сделано после закрытия участков, когда наблюдатели уже разошлись по домам.
За нарушение процедур никого не наказывают: в законах попросту не прописаны наказания для членов избирательных комиссий.
Была ли явка?
Анализ протоколов с результатами голосования на референдуме по смене Конституции Кыргызстана показывает, что официальные цифры явки, объявленные ЦИК, похожи на правду.
Самая низкая явка на референдуме наблюдалась в городе Бишкек, но и там был преодолен необходимый 30% барьер.
А что с результатами?
Мы обнаружили всего 19 протоколов, где изменено количество голосов «за» и «против», но расхождение не превышает 0.25% от общего количества голосов, что существенно не влияет на результаты голосования.
Однако сам факт вызывает опасения: в Кыргызстане итоги выборов переписать можно — и пока это абсолютно законно.
Авторы: Айгерим Казыбаева, Аяна Сыдыгалиева, Гульзар Маратбек кызы