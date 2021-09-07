Экс-депутат Ошского городского кенеша, предприниматель Марс Исаев 6 сентября был назначен первым вице-мэром Оша. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Марс Исаев. Фото / мэрия Оша

Исаева назначил новоизбранный мэр Алмаз Мамбетов. Ранее эту должность занимал Замир Юсупов.

Что известно о Марсе Исаеве?

Исаев начал свою карьеру в 2006 году в администрации президента. С 2009 по 2010 год работал помощником депутата Жогорку Кенеша на общественных началах, а также заместителем генерального директора ОсОО «Нур Телеком (О!)».

В 2011 году Исаев снова стал помощником депутата, а уже в 2012 году был назначен главным специалистом управления Финансового надзора и борьбе с коррупцией при Минфине. Однако ему это не помешало совмещать «работу» помощника депутата.

В 2018 году Исаев стал депутатом Ошского городского кенеша от партии СДПК. А в 2020 году он принимал участие на выборах в городской кенеш от провластной партии «Биримдик».

При этом Марс Исаев также известен как предприниматель. На его имя зарегистрировано ОсОО «Джонни Паб» (Johnny Pub) LLC. Он также является руководителем федерации «Дорога бойцовского чемпионата РФЧ-ММА» и фонда «поддержки культуры и спорта“Арт Таймаш”».

До прихода на должность вице-мэра Исаев руководил ОсОО «РосАгроМаркет-КГ», но 17 августа 2021 года руководство компании поменялось.

Кроме этого Исаев был владельцем ОсОО «Имар Строй», но в июне текущего года строительная компания была перерегистрирована на имя Эрниса Садыкова. Одно из самых популярных бизнес проектов Исаева это ресторан «Изюм» — в этом ресторане глава города Алмаз Мамбетов организовал мероприятие для чиновников из мэрии и депутатов Ошского городского кенеша.

В качестве руководителя «Изюма» в 2019 году Исаев получил от мэрии почетную грамоту.

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