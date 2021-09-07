Пресс-центр ГКНБ сообщил, что следствие в отношении бывшего замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева находится на «завершающем этапе». Его подозревают в незаконном обогащении.

По данным Госкомитета, Салиев, занимая различные должности в госорганах приобрел движимое и недвижимое имущество на сумму более 70 млн сомов, что несопоставимо с его официальными доходами. Всё это он оформлял на своих родственников и приближенных лиц.

«Более того, в ходе расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на проверку имеющихся данных о причастности Алмамбета Салиева к коррупционным проявлениям в бытность замглавы аппарата президента и незаконного вмешательства в деятельность правоохранительных органов из корыстных побуждений», — сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что в ближайшее время следствие по этому делу окончится и материалы направят в суд.

Салиева задержали сотрудники ГКНБ 17 июня по подозрению в незаконном обогащении. На следующий день суд водворил его в СИЗО ГКНБ. 18 августа меру пресечения в отношении Салиева продлили до 16 октября.

«Серый кардинал»

На должность заместителя руководителя администрации президента Алмамбета Салиева назначил экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков ещё в 2017 году. За время службы его не раз называли «серым кардиналом», который курирует действия силовиков и правоохранительных органов.

В 2018 году в СМИ появилась информация о том, что Салиев якобы управляет судами, прокуратурой и правоохранительными органами.

Отмечалось, будто в кабинете заместителя руководителя аппарата президента Кыргызстана решается, «кого нужно сажать, кого надо осудить». Салиева даже назвали «серым кардиналом», к которому якобы выстраиваются в очередь чиновники во главе с генпрокурором, чтобы получить указания.

Помощник Салиева тогда опроверг информацию о том, что его шеф вмешивается в деятельность судов, правоохранительных органов и прокуратуры. А экс-президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что хорошо знает этого «джигита».

«Уверен, он не пойдет на подобные действия», — сказал тогда Жээнбеков.

Но о Салиеве как о «сером кардинале» продолжали говорить. Так, 11 марта 2020 года экс-судья Конституционной палаты и глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова дала интервью «Азаттыку» после того, как на участниц марша против насилия 8 марта напали неизвестные мужчины в ак-калпаках и масках. При этом милиция задержала самих участниц, а мужчин трогать не стала.

В интервью Сооронкулова заявила, что на 100% уверена, что нападавшие имеют отношение к милиции. И что их поступок не мог быть совершен без разрешения замглавы Аппарата Президента Алмамбета Салиева, который «курирует все силовые госорганы».

А 15 октября 2020 года бывшая депутатка и политическая активистка Ширин Айтматова сообщила в своем твиттере, что ей снова угрожают, а также преследуют ее семью через суды. В своих твитах она упомянула Алмамбета Салиева.

«Алмамбет Салиев только позавчера передавал требования для решения вопроса ареста мужа. Указание было – гасить Садыра Жапарова и хвалить президента», – написала Айтматова.

Салиева освободил с должности 20 октября 2020 года Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности президента.