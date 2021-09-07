Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов в интервью программе «Уроки парламентаризма» рассказал о действиях депутатов во время октябрьских событий 2020 года.

Он заявил, что парламент взял на себя ответственность и сыграл ключевую роль в обеспечении мира и стабильности в стране.

«По воле судьбы, в то непростое время я был избран торага [спикер] парламента. В связи с тем, что Садыр Жапаров пошел на выборы, я временно исполнял обязанности президента. По многим возникающим вопросам мы встречались с представителями международных организаций, обменивались мнениями с главами других государств. Они также оказывали посильную поддержку. Благодаря усилиям и вкладу парламента в нашей стране установилась стабильность. Парламент — это орган, обеспечивающий равновесие всех ветвей власти. Уверен, что и дальше он будет выполнять свои функции на высшем уровне», — сказал Мамытов.

Что не так с заявлением Мамытов?

Власть в Кыргызстане сменилась за октябрь 2020 года. Причиной стали итоги выборов в парламент — туда прошли только три провластные партии, «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». В ночь с 4 на 5 октября недовольные люди захватили Белый дом и освободили ряд политиков, в числе которых был и Садыр Жапаров.

Митинг 5 октября 2020 года. Фото / «Клооп» Штурм Белого дома в ночь с 5 октября на 6 октября. Фото / «Клооп»

Жапаров активизировал своих сторонников и начал захватывать власть. На тот момент было неизвестно, где находится президент страны Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов.

Уже 6 октября часть депутатов парламента собрались на экстренном заседании в отеле «Достук». Встреча прошла в закрытом режиме, без кворума. На так называемом заседании присутствовали неизвестные люди, потом стало понятно, что они поддерживают Жапарова. Там же стало известно, что Боронов написал заявление об отставке. Тогда депутаты под давлением избрали новым премьер-министром Садыра Жапарова. Законность решения депутатов подвергли сомнению юристы.

10 октября депутатов собрали на заседании в госрезиденции «Ала Арча» — пришли не все. Оппозиция сказала, что их не предупредили о заседании и они узнали о нем из СМИ. Собравшиеся депутаты вновь избрали премьер-министром Садыра Жапарова, но заседание снова прошло с нарушениями.

Уже 14 октября в госрезиденции депутаты шестого созыва с третьей попытки избрали Жапарова премьер-министром.

Депутаты голосуют за состав кабинета министров. Фото: Камила Баймуратова / «Клооп» Cадыр Жапаров в госрезиденции 14 октября. Фото / «Клооп»

Позже Жапаров добился отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Уже 16 октября парламент принял отставку Жээнбекова и назначил Жапарова и.о. президента.

Срок полномочий депутатов VI созыва заончился в конце октября 2020 года, но после смены власти депутаты продлили срок своей работы и продолжают занимать свои места до сих пор.

22 октября парламент принял закон, согласно которому проведение новых парламентских выборов приостанавливалось до внесения изменений в Конституцию страны. Тогдашний депутат Омурбек Текебаев называл продление полномочий VI созыва законным и говорил, что они сделали это, чтобы не допустить «вакуума во власти».

Однако, юристы и Венецианская комиссия тогда сообщили, что парламент превысил свои полномочия и не правомочен инициировать изменения в Конституцию.

По мнению экспертов, вместе с переносом повторных выборов в парламент, эти действия депутатов «выходят за рамки временных функций». Они отмечали, что в такой переходный период функции парламента должны быть сокращены и он не должен принимать важные для страны законы.

Однако на деле парламент до сих работает как обычно. С октября прошлого года принял ряд важных законопроектов, они утверждались очень быстро и нередко с нарушениями. Также Жогорку Кенеш инициировал два референдума: по смене форме правления и Конституции.

10 января состоялись выборы президента и референдум по форме правления: пришедшие на выборы избрали новым главой государства Садыра Жапарова и одобрили переход с парламентской формы правления на президентскую.

11 апреля состоялся референдум по смене Конституции. По итогам референдума более 79% проголосовавших выбрали новую Конституцию, которая подразумевает значительное усиление власти президента. 5 мая президент Садыр Жапаров подписал новый Основной закон.

Только после всего этого Жапаров подписал указ, которым назначил выборы депутатов Жогорку Кенеша на 28 ноября 2021 года.

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