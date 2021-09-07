Последние пару месяцев кыргызстанцы обсуждают массовый поток туристов из Пакистана. Количество туристов из Пакистана резко увеличилось после того, как власть в соседнем Афганистане захватило террористическое движение «Талибан».

Депутаты парламента на заседании 7 сентября поговорили об этом с представителями аэропорта «Манас», МВД и МИД.

Выручка аэропорта на чартерных рейсах из Пакистана

На заседании парламента стало известно, как граждане Пакистана попадают в Кыргызстан. Глава правления аэропорта «Манас» Бакыт Шаршеев на заседании комитета по транспорту сообщил, что аэропорт заработал $540 тысяч на чартерных рейсах из Пакистана.

По его словам, всего в Кыргызстан прибыло 65 чартерных рейсов из пакистанских городов Исламабад, Лахор и Сиалкот. Эти рейсы доставили в Кыргызстан около 12 тысяч человек.

«Все пассажиры прибыли по туристической визе, так как у них есть виза мы не можем им запретить [въезд] или препятствовать. Раньше такие страны как ОАЭ запретили въезд некоторым странам и требовали пройти двухнедельную обсервацию, среди них был и Пакистан», — сказал Шаршеев.

Ранее МИД Кыргызстана уже давал пояснение об увеличении туристов из Пакистана. Тогда в ведомстве сообщили, что пакистанцы приезжают в Кыргызстан транзитом, находятся тут около 15 дней и улетают в Саудовскую Аравию или ОАЭ на работу.

Не соблюдают карантин

На заседании подняли вопрос о том, что пакистанцы, находящиеся на Иссык-Куле, не соблюдают карантин и вместо того, чтобы находиться в обсервации, гуляют по улицам.

Ранее о нарушениях правил обсервации со стороны туристов из Пакистана изданию Kaktus.media сообщила заместитель полпреда в Иссык-Кульской области Элмира Усенова. По ее словам, документы у туристов в порядке, однако они должны пройти 15-дневную обсервацию. Единственное, что смогли сделать в полпредстве это сообщить о нарушениях обсервации в правоохранительные органы.

По словам замглавы МВД Нурбека Абдиева, у всех граждан Пакистана при въезде в Кыргызстан есть ПЦР-тест с отрицательным результатом и они вакцинированы от COVID-19.

«Размещением туристов занимаются туристические операторы, практически все они [пакистанцы] размещаются на территории Иссык-Кульской области в отелях. С нашей стороны сотрудниками были проведены разъяснительные работы, чтобы они не вступали в конфликт с местным населением», — пояснил Абдиев.

Вопрос безопасности

Депутат Бейшеналы Нурдинов обеспокоился тем, что среди нарушителей обсервации могут находиться граждане Афганистана.

«Если среди них окажутся граждане Афганистана, если они совершат правонарушение кто будет отвечать?» — задался вопросом депутат.

Замглавы МИД Айбек Артыкбаев сообщил, что после заполнения электронной анкеты в течение пяти дней ГКНБ проверяет информацию о человеке и после этого дает разрешение на выдачу визы.

«Только после этого наш департамент дает подтверждение на визу. С 1 января по 1 сентября 2021 года было выдано 9 917 виз гражданам Пакистана. Так как они въезжают в Кыргызстан по туристической визе, они получают одноразовую визу на один месяц. Поэтому их не берут на учет. Просто погранслужба ставит печать о въезде и выезде», — пояснил Артыкбаев.

Кроме этого чиновник напомнил, что по инициативе главы МИД Руслана Казакбаева ведомство приостановило выдачу виз «в целях безопасности населения».

«С приездом туристов не было зафиксировано ни одного инцидента ни кражи, ни драк, также эпидемиологическая ситуация осталась не прежнем уровне, то есть не усложнилась, по нашей информации», — добавил он.

Поток туристов из Пакистана

По данным МИД, за июль-август 2021 года гражданам Пакистана по системе «Электронная виза» оформлено около 7,5 тысяч туристических виз.

Однако уже в сентябре МИД приостановил выдачу виз для граждан Пакистана и Индии. Такое решение приняли так как госорганы Кыргызстана изменяют алгоритм контроля въезда и пребывания иностранцев с учетом вопросов безопасности.

Из-за изменения алгоритма на портале «Электронная виза» идут технические работы, чтобы изменить процесс подачи заявлений на получение виз.