Замглавы МВД Нурбек Абдиев 7 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту сообщил, что по делу об убийстве Чынгыза Абдыраева патрульным 22 сотрудника правоохранительных органов привлечены к ответственности.

Милиция. Фото: Пресс-служба МВД КР.

По его словам, МВД провело внутреннее расследование. По его итогам девять сотрудников освобождены от занимаемых должностей, один сотрудник уволен с работы и еще 12 получили дисциплинарные взыскания.

Абдиев добавил, что четыре сотрудника МВД дают показания по этому делу в Военной прокуратуре.

Ранее по делу Абдыраева четыре сотрудника патрульной службы были водворены в СИЗО ГКНБ. Инспектор, выстреливший в Абдыраева, заключен под стражу на два месяца в СИЗО ГКНБ. Трое других патрульных, которые были на месте происшествия, водворены в СИЗО ГКНБ до 19 сентября.

Убийство Абдыраева

В Бишкеке 27 августа примерно в 21:30 на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя инспектор патрульной службы милиции выстрелил в Абдыраева из табельного оружия. В результате полученного ранения Абдыраев скончался.

ГУВД Бишкека сообщило, что водитель RAV-4 нарушил ПДД и его остановили сотрудники патрульной. После между ними якобы произошла словесная перепалка, в ходе которой инспектор достал оружие и выстрелил в водителя в область груди.

Позже ГУВД выпустило релиз со словами стрелявшего инспектора о том, что выстрел был случайным, а мужчина спровоцировал его. В нем также говорилось, что прибывшая бригада скорой помощи «провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание».

Однако очевидцы утверждали, что водитель скончался еще до приезда скорой.

По данным ГКНБ, зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства, злоупотребления должностным положением и убийства. Все дела переданы в следственное управление ГКНБ для расследования.