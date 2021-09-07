Пресс-служба МВД сообщила, что младший инспектор патрульной службы Бишкека Д.Ж., застреливший Чынгыза Абдыраева, уволен из правоохранительных органов.

Официальная причина увольнения – «несоблюдение правил обращения с огнестрельным оружием и незнание на должном уровне регламента органов внутренних дел».

В ведомстве отметили, что служебное расследование по факту применения табельного огнестрельного оружия патрульным завершено. По его итогам, к ответственности привлечены 22 сотрудника патрульной службы милиции.

Так, девять сотрудников УПСМ освобождены от занимаемых должностей и еще 12 получили дисциплинарные взыскания.

Убийство Абдыраева

В Бишкеке 27 августа примерно в 21:30 на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя инспектор патрульной службы милиции выстрелил в Абдыраева из табельного оружия. В результате полученного ранения Абдыраев скончался.

Стрелявшего в Абдыраева инспектора задержали и 30 августа водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

По этому делу начато три досудебных производства: по фактам укрывательства, злоупотребления должностным положением и убийства.

Трое других патрульных, которые были на месте происшествия, водворены в СИЗО ГКНБ до 19 сентября.