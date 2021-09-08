Заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев на заседании парламента 8 сентября отвечал на вопросы депутатов о подготовке энергетического сектора к осенне-зимнему периоду.

Депутат Бактыбек Турусбек задал вопрос, не будет ли в этом осенне-зимнем периоде веерных отключений?

На что Ибраев ответил: «Даст Бог веерных отключений не будет».

Он добавил, что 80% ремонтных кампаний завершено. По графику осталось завершить 10-15% работ. А к 1 октября подведут итоги ремонтных работ.

Энергетический кризис

О том, что Кыргызстан столкнется с проблемой в энергетике говорил ровно год назад Сооронбай Жээнбеков будучи президентов страны. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

Нынешние власти не раз заявляли, что не собираются вводить ограничения на пользование электроэнергией. А нехватку воды в водохранилище связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимы выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

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К концу декабря 2020 года «Северэлектро» объявило, что до 1 апреля 2021 года больше не будет выдавать разрешения на трехфазные ввода хозяйственных нужд для бытовых потребителей. Тогда отмечали, что эта мера «принята для успешного прохождения зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения».

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Затем в августе 2021 года Кыргызстан заключил соглашение с Туркменистаном о покупке электроэнергии. Согласно документу, с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит в Кыргызстан более 500 млн кВтч электроэнергии.