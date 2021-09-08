Пресс-служба ГКНБ сообщила, что 7 сентября в Бишкеке и Чуйской области выявили две майнинг-фермы*.

*Майнинг — деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение.

По данным Госкомитета, фермы работали под руководством двух человек и при поддержке работников «Северэлектро».

«Была организована противоправная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-ферм с незаконным подключением к электрическим сетям “Северэлектро” и хищением электроэнергии в крупном размере», — сообщили в ГКНБ.

В спецслужбе отметили, что обе фермы, где было 500 аппаратов для майнинга, работали с начала 2021 года. По данным «Северэлектро», размер ущерба от хищения электроэнергии составил около 20 млн сомов.

Также 4 сентября ГКНБ выявил майнинг-ферму на территории «Свободной экономической зоны Бишкек», где нашли 200 майнинг-аппаратов. Госкомитет начал досудебное производство и работает над возмещением ущерба и привлечению уголовной ответственности организаторов майнинг-ферм. ГКНБ также планирует найти причастных к хищению электроэнергии сотрудников «Северэлектро».

Ранее ГКНБ уже делал заявление о майнинг-фермах. Тогда они сообщили, что проводят анализ рисков в работе энергосектора из-за «систематических незаконных подключений майнинг-ферм к электрическим сетям госэнергетических компаний».

По информации Госкомитета, фермы по добыче криптовалюты потребляют большой объем электроэнергии. И с их увеличением увеличилось ее потребление, «что стало одной из причин, которая привела к энергетическому кризису в стране».

Однако если граждане все же хотят оборудовать майнинг-ферму, то это разрешено за счет альтернативных источников энергии, таких как частные малые ГЭС. Тариф для субъектов майнинга ввели в 2020 году в размере 2, 24 сомов за кВт/ч, в Налоговый кодекс также ввели налог в размере 15% от потребляемой электроэнергии с добычи криптовалюты.

В проекте нового Налогового кодекса также предлагают ввести налог на майнинг-фермы.