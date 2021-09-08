Пресс-секретарь Госслужбы исполнения наказаний Элеонора Сабатарова в интервью изданию «Азаттык» сообщила, что ведомство возобновило расследование по делу о смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

По ее словам, расследование возобновили 1 сентября в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Решение о расследовании дела приняли согласно постановлению Свердловского районного суда Бишкека.

Еще 24 августа суд признал незаконным и необоснованным прекращение расследования смерти правозащитника. Кроме этого, известно, что Генеральная прокуратура тоже готовится начать новое расследование по делу Аскарова.

Правозащитник Аскаров

Азимжан Аскаров один из самых известных правозащитников Кыргызстана. Он провел в заключении последние 10 лет своей жизни. Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». В сентябре 2010 года суд приговорил его к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

При этом в деле Аскарова имелся ряд противоречий — приговоры правозащитнику выносили, в основном, только на основе показаний милиционеров. Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с тем, что он занимался расследованиями пыток со стороны милиции. В 2016 году Комитет ООН потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и выпустили его из-под стражи, однако этого не произошло. Было проведено повторное рассмотрение его дела в суде, но приговор остался прежним.

Аскаров скончался 25 июля 2020 года в исправительной колонии №47 в Бишкеке. Ему было 69 лет и последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Причиной смерти Аскарова стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.



