Министерство энергетики и промышленности 8 сентября сообщило, что кабинет министров ведет переговоры с правительством России об увеличении беспошлинных поставок бензина.

По данным ведомства, по соглашению с Россией, в Кыргызстан ежегодно, без уплаты пошлины, поставляется 460 тысяч тонн бензина.

«Сейчас российской стороной к нам поставлено 398 тысяч тонн бензина, остаток составляет 62 тысячи тонн. Кабинет Министров ведет переговоры с Россией об увеличении объемов поставляемого автомобильного бензина без уплаты экспортной пошлины», — пояснили в минэнерго.

Свое разъяснение министерство дало на фоне продолжающегося роста цен на бензин и дизельное топливо. Ранее Союз нефтетрейдеров Кыргызстана (СНК) сообщил, что с сентября нефтетрейдеры страны начали получать бензин из России с пошлиной.

В организации предупредили, что пошлина на ввоз топлива может повлиять на удорожание бензина на 1,3-1,7 сома за литр.

Они добавили, что в последние пять лет объемы, которые поставляла Россия без пошлины, не менялись, а спрос на энергоресурсы в Кыргызстане рос. Именно эта ситуация привела к тому, что в августе этого года, объем бензина, выделенного Кыргызстану согласно индикативного баланса* на 2021 год, был исчерпан.

*Индикативный баланс — это соглашение, которое подписывают две страны на количество беспошлинной поставки топлива. Если этот баланс превышают, то вывозное топливо облагается пошлиной. Соглашение обновляют каждый год.