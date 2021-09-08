Депутат Жанар Акаев на заседании сравнил эффективность работы КТРК с эффективностью шестого созыва парламента. По его словам, когда люди сталкиваются с коррупцией и преступлениями, они не обращаются к КТРК или депутатам.

«Вы и мы, по сути, одинаковы. Поэтому мы не можем озвучивать вам большие претензии», — сказал он на заседании парламента 8 сентября.

Тем не менее, сравнивая КТРК и «гражданскую» журналистику, он отметил, что независимые журналисты эффективнее.

«Блогеры, ютюберы. Ыдырыс Исаков, Али Токтакунов — к ним они обращаются», — сказал Акаев, сам в прошлом журналист радио «Азаттык».

По словам Акаева, год за годом качество КТРК улучшается. Тем не менее, телекорпорация может сыграть большую роль в подготовке выборов в парламент.

Акаев сказал, что сейчас общество не знает новую выборную систему и у КТРК есть три месяца для того, чтобы подготовить избирателей.

Выборы в парламент

Президент Садыр Жапаров 29 августа подписал указ, которым назначил выборы депутатов Жогорку Кенеша на 28 ноября 2021 года.

Согласно новой Конституции, новый парламент будет состоять из 90 депутатов вместо 120. Депутаты избираются сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.