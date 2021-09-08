МЧС Кыргызстана сообщило, что 7 сентября загорелись сосновый и можжевеловый боры в сёлах Кок-Жар и Борду Кеминского района Чуйской области. Общая площадь пожара составила 40 гектаров.

По данным МЧС, первая информация поступила о вспышке огня в Кок-Жаре. На место происшествия выехали 28 спасателей из №5 управления чрезвычайных ситуаций Кеминского района, 25 работников лесного хозяйства и 40 местных жителей.

Борьба с огнем продолжилась и 8 сентября, в 6:30 утра для тушения пожара были привлечены еще 50 сотрудников МЧС, 30 спасателей, около 100 местных жителей, 80 сотрудников из Государственного комитета по экологии и климату и 20 сотрудников из Агентства лесного хозяйства.

Позже в МЧС сообщили, что пожар возник из-за халатного и равнодушного отношения людей к природе. Также в ведомстве отметили, что тушение огня в этом районе потребовало больших усилий из-за суровых лесных условий.

«Спасателям приходится пройти десятки километров. Из-за засухи в лесу и на склонах гор трава вся высохла, по этой причине риск возникновения пожара остается высоким. В этих условиях просим соблюдать пожарную безопасность и препятствовать возникновению природных катаклизмов», — сообщили в МЧС.

Пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций сообщила, что будут информировать о ситуации в этих районах.