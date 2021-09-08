Глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова на встрече с журналистами 8 сентября сообщила, что на предстоящие парламентские выборы 28 ноября планируют потратить около 602 млн сомов.

При этом Шайлдабекова пояснила, что это — не окончательная сумма, которую планируют потратить на выборный процесс. Окончательную смету ЦИК опубликует позже.

Сколько потратили на выборы

За последний год в Кыргызстане прошли несколько выборов. Так, на парламентские выборы, прошедшие в октябре 2020 года из республиканского бюджета выделили 449 млн 583 тысяч сомов. При этом в начале смета была почти на два миллиона сомов меньше.

Кроме этого, тогда власти Кыргызстана получили поддержку от Турции в виде 8 млн сомов на покупку автоматических урн для голосования и мониторов.

Позже ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными. Такое решение в комиссии приняли на фоне недовольства граждан итогами выборов из-за подкупа и использование админресурса.

После этих выборов власть в стране поменялась, и 10 января 2021 года в стране прошли досрочные президентские выборы, на которых победу одержал Садыр Жапаров. В этот же день в стране прошел и референдум по форме правления. Они обошлись бюджету в 549 млн сомов, согласно утвержденной смете ЦИК.

Затем 11 апреля 2021 года в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции. Общая сумма, потраченная на эти процессы, составила 425,2 млн сомов.

В Бишкеке, Оше и Токмоке результаты местных выборов 11 апреля отменили и провели перевыборы. Повторные выборы 11 июля в горкенеши этих городов обошлись в 48 млн сомов.