Что происходит с женщинами в Афганистане?

Уже в первые дни после захвата власти талибами по СМИ и соцсетям разошелся снимок из Кабула, на котором владелец магазина свадебных платьев закрашивает белым фотографии моделей на витрине. Та же участь постигла салоны красоты — все, что когда-то было наглядной рекламой для привлечения клиенток, теперь спрятано под слоем краски, ведь режим «Талибана» запрещает изображение женских лиц, ссылаясь на свою трактовку шариата. Ограничения распространяются не только на витрины: по нынешним законам, на публике афганки должны скрывать лицо за паранджой или буркой.

Уже в первую неделю пребывания талибов у власти женщинам запретили выходить из дома на работу «в целях безопасности», поскольку боевики не знают, как разговаривать и вести себя с ними. Тогда же появилась информация, что афганские женщины смогут путешествовать только в сопровождении мужчины.

В городе Герат на западе Афганистана боевики не пускали в здание университета студенток и преподавательниц. А в университете Кабула студенткам не разрешили покидать комнаты общежития без опекуна-мужчины. Без мужчин афганским женщинам не продают даже еду на рынках, а в Кандагаре, что на юге страны, прекратили свою работу женские поликлиники. Более того: Министерство образования Афганистана запретило девочкам старше 12 лет петь на публичных мероприятиях, если среди аудитории есть мужчины.

В конце августа министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани заявил, что женщинам и девочкам позволят учиться, но с рядом оговорок. Смешанных классов в школе не будет, как и раньше, университетские группы также разделят по половому признаку. В университет студенток будут развозить на специальном автобусе с завешенными окнами и ширмой, отделяющей пассажирок от водителя. В перерывах между занятиями студентки должны будут находиться в «комнате ожидания», чтобы не попадаться на глаза мужчинам.

Афганские женщины. Фото: Marius Arnesen / Flickr

Подобные ограничения в правах — лишь часть того, с чем приходится иметь дело женщинам в Афганистане. Другая история — физическое насилие вплоть до убийств. Первые сообщения появились спустя считанные дни после захвата власти в стране: в провинции Фарьяб 45-летнюю мать пятерых детей Наджи боевики забили насмерть прикладами после того, как она отказалась приготовить им еду. Полицейскую Негар Масуми из провинции Гор зарезали на глазах у собственной семьи — женщина была на восьмом месяце беременности. В «Талибане», однако, свою причастность к этому отрицают, утверждая, что проводят расследование.

Чтобы избежать печальной участи, некоторые местные женщины и девочки пошли на вынужденный брак — это позволило им вылететь из страны. Об этом, в частности, рассказали афганки, попавшие в эвакуационный центр в ОАЭ. По их словам, в некоторых случаях семьи женщин платили тысячи долларов мужчинам, имеющим право на эвакуацию, чтобы те согласились на женитьбу или выдали себя за мужей.

При этом на первой же пресс-конференции талибы обещали уважать права женщин в стране. «Мы позволим женщинам работать и учиться. Женщины будут очень активными в обществе, но в рамках ислама», — говорил пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид. Он также отметил, что в отличие от предыдущего периода правления талибов в Афганистане, теперь женщин не будут дискриминировать и они смогут работать «плечом к плечу» с мужчинами.

А как было раньше?

«Талибан» впервые взял Афганистан под контроль в 1996 году. Тогда страна была измучена десятилетием советской оккупации и гражданской войной. Хотя еще 30 лет назад она двигалась в направлении гендерного равенства: афганские женщины участвовали в разработке Конституции 1964 года, которая закрепила право женщин избирать и быть избранными, они могли свободно учиться, работать и путешествовать. К началу 90-х 70% школьных учителей, 50% госслужащих и 40% врачей в Кабуле были женщинами.

Все это стало невозможным с провозглашением Исламского Эмирата Афганистан.

Талибы интерпретировали законы ислама, касающиеся прав женщин и детей, на свой лад. Женщины по сути стали заключенными в собственных домах. Выходить на улицу они могли только в компании мужчин и только в парандже, полностью спрятанные в ткани от постороннего взгляда. Им запретили работать, и десятки тысяч женщин, потерявших мужей на войне, были вынуждены распродавать имущество и попрошайничать.

Кабульская больница, отделение для младенцев. 1960 год. Фотография впервые была опубликована в фотокниге об Афганистане. Источник: PICRYL

Женщины не могли обращаться за медицинской помощью к врачу-мужчине, что привело к росту смертности, в частности, во время родов. Голоса женщин нельзя было услышать по радио, а их изображения объявили незаконными. «Талибан» требовал закрашивать окна в домах, где живут женщины, чтобы посторонние не могли их увидеть. Это, в свою очередь, привело к ухудшению психического здоровья афганок, а следом и к увеличению числа женских самоубийств в стране.

Ограничения распространялись и на девочек — те, кто был старше 8 лет, не могли получать образование. Домашнее обучение также не допускалось. Под запретом были даже куклы и плюшевые игрушки.

Контроль над женщинами вело Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока. «Нарушительниц» установленных правил публично унижали, пороли кнутами или сажали в тюрьму. А наказанием за прелюбодеяние была смерть — женщин забивали камнями.

С возвращением талибов в 2021-м женщины начали носить паранджу на улице еще до того, как новые власти объявили об этом официально. Ими двигал страх: памятуя о жестокости 20-летней давности, афганки отказывались верить в обещания боевиков уважать их права.

«Мы не женщины из 90-х!»

2 сентября около 80 афганских женщин вышли на улицы провинции Герат. Это была первая акция протеста в Афганистане с момента установления власти талибов в стране. В ближайшее время «Талибан» должен объявить новое правительство, поэтому протестующие вышли с требованиями равных прав для женщин и возможности свободно работать и получать образование. «Не бойтесь! Мы вместе», — скандировали участницы.

По словам 24-летней Мариам Эбрам, которая принимала участие в акции, группа женщин из Герата неделями пыталась связаться с властями, чтобы получить разъяснения по поводу политики талибов в отношении женщин. Ответа они, однако, не получили.

«Мы пытались поговорить с ними, но увидели, что кроме талибов образца 20-летней давности никого не было. Изменений не было», — рассказала она.

Эбрам уверена, что без представительства женщин нынешнее правительство Афганистана долго не просуществует. В то же время она сказала, что в случае, если талибы допустят равное представительство женщин в правительстве и национальных собраниях, протестующих это устроит.

Протесты продолжились и в последующие два дня уже в Кабуле.

Митинг за равные права в Афганистане. Кабул, Афганистан, 3 сентября 2021 год. Фото: скриншот из видео PBS News Hour

4 сентября десятки женщин направились к зданию президентского дворца. Они шли с плакатами: «Мы не женщины из 90-х!», «Афганские женщины — символ этой земли», «Истребление женщин — истребление людей». Однако на полпути дорогу протестующим перегородили талибские силовики.

«Мы все время были спокойными и мирными, но они просто хотели остановить нас любой ценой», — рассказала 26-летняя участница протеста Разия Баракзай.

Чтобы разогнать толпу, боевики использовали перцовые баллончики, слезоточивый газ и дубинки. Одна из участниц акции получила удар по голове.

Еще в середине августа порядка 50 стран, среди которых члены Евросоюза, США, Великобритания и Канада, подписали совместное заявление в поддержку женщин и девочек Афганистана, обещая следить за тем, как правительство «Талибана» будет соблюдать их права и свободы.

«Мы призываем тех, кто наделен властью в Афганистане, гарантировать их защиту. Афганские женщины и девочки, как и весь афганский народ, заслуживают жить в безопасности и с достоинством. Следует предотвращать любые формы дискриминации и злоупотреблений. Мы в международном сообществе готовы оказать им гуманитарную помощь и поддержку, чтобы их голоса были услышаны», — говорится в заявлении.

Женские протесты в Афганистане продолжаются и сегодня.

«Нас не остановить!» — написала в Твиттере афганская журналистка Захра Рахими.