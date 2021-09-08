При въезде на территорию Белого дома установили шлагбаум. Его установили на участке улицы Логвиненко.

Шлагбаум при въезде на территорию Белого дома. Фото / AKIpress

«Проезд перекрыт, хотя осенью прошлого года спикер парламента Талант Мамытов сам демонтировал забор вокруг Белого дома, тем самым открыв проезд на участках улиц Панфилова и Логвиненко», — пишет AKIpress.

О том, что установят шлагбаум, заговорили ещё в июне. Тогда депутат Мейкинбек Абдалиев пожаловался на то, что из-за нехватки мест на стоянке опаздывает на заседания.

Он попросил спикера рассмотреть вопрос об установке шлагбаума на стоянке парламента.

Спикер Талант Мамытов в ответ сообщил, что полностью поддерживает идею своего коллеги и соответствующее поручение уже дано управделами Жогорку Кенеша.

Глава пресс-службы парламента Индира Куралбекова тогда отметила, что шлагбаум установят с восточной стороны здания, а демонтированный забор восстанавливать не будут.

«Задача состоит в том, чтобы привести в порядок парковку. Но проезд по улицам Панфилова и Логвиненко останется открытым», — сказала она.

Демонтаж забора

Забор вокруг Белого дома демонтировали вскоре после смены власти в стране в результате октябрьских событий 2020 года. Инициативу сноса забора поднимали не раз, но к полному демонтажу приступили после октябрьского кризиса.

Забор был символом преграды между властью и народом, не раз штурмовался демонстрантами и опальными политиками, становился местом для памятных табличек о трагических событиях и плакатов с требованиями, его ломали и связывали шлангами.

Забор демонтировали по распоряжению спикера парламента Таланта Мамытова. Он тогда сообщил, что памятные таблицы с ограды с именами погибших 7 апреля 2010 года сохранят, как и фундамент забора.