При въезде на территорию Белого дома установили шлагбаум. Его установили на участке улицы Логвиненко.
«Проезд перекрыт, хотя осенью прошлого года спикер парламента Талант Мамытов сам демонтировал забор вокруг Белого дома, тем самым открыв проезд на участках улиц Панфилова и Логвиненко», — пишет AKIpress.
О том, что установят шлагбаум, заговорили ещё в июне. Тогда депутат Мейкинбек Абдалиев пожаловался на то, что из-за нехватки мест на стоянке опаздывает на заседания.
Он попросил спикера рассмотреть вопрос об установке шлагбаума на стоянке парламента.
Спикер Талант Мамытов в ответ сообщил, что полностью поддерживает идею своего коллеги и соответствующее поручение уже дано управделами Жогорку Кенеша.
Глава пресс-службы парламента Индира Куралбекова тогда отметила, что шлагбаум установят с восточной стороны здания, а демонтированный забор восстанавливать не будут.
«Задача состоит в том, чтобы привести в порядок парковку. Но проезд по улицам Панфилова и Логвиненко останется открытым», — сказала она.
Демонтаж забора
Забор вокруг Белого дома демонтировали вскоре после смены власти в стране в результате октябрьских событий 2020 года. Инициативу сноса забора поднимали не раз, но к полному демонтажу приступили после октябрьского кризиса.
Забор был символом преграды между властью и народом, не раз штурмовался демонстрантами и опальными политиками, становился местом для памятных табличек о трагических событиях и плакатов с требованиями, его ломали и связывали шлангами.
Забор демонтировали по распоряжению спикера парламента Таланта Мамытова. Он тогда сообщил, что памятные таблицы с ограды с именами погибших 7 апреля 2010 года сохранят, как и фундамент забора.