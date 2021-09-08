Кыргызстан и представители Евросоюза провели традиционный раунд Диалога по правам человека в Брюсселе.

В представительстве ЕС в Кыргызстане сообщили, что на встрече обсудили ситуацию с правами человека в Кыргызстане, свободу слова и СМИ.

В Евросоюзе обеспокоены принятием скандальных законов о фейках и НКО, а также решением изменить уголовное законодательство. Там напомнили, что эти законы «противоречат обязательствам Кыргызстана по соответствующим международным конвенциям».

Кроме того, Кыргызстану напомнили о необходимости проведения «беспристрастного и прозрачного расследования»* смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

*Через два дня после диалога Генпрокуратура и ГСИН сообщили о том, что расследование смерти Аскарова возобновлено.

Перед брюссельской встречей правозащитники из Международного партнерства за права человека (IPHR) и Фонда правового процветания (LPF) обратились к представителям Евросоюза. Правозащитники представили в ЕС доклад о том, что на самом деле происходит в Кыргызстане после политического кризиса и смены власти в 2020 году. Журналисты «Клоопа» изучили этот доклад и собрали самые важные аспекты, по которым выразили опасение правозащитники.

Жапаров и усиление давления

Авторы доклада говорят, что после прихода к власти Садыра Жапарова усилилось давление на гражданское общество, правозащитников и тех, кто отстаивает справедливость и верховенство закона в стране.

Авторы доклада добавили, что победа Жапарова произошла «на фоне опасений из-за отсутствия равных условий и нецелевого использования госресурсов в его пользу».

В целом правозащитники считают, что происходящее в Кыргызстане после кризиса в октябре 2020 года, вызывает «серьезную озабоченность в свете прав человека, демократического управления и верховенства закона».

«Мы настоятельно призвали ЕС выразить озабоченность по поводу серьезных угроз правам человека, демократическому управлению и верховенству закона, наблюдаемых в Кыргызстане после политического кризиса в октябре 2020 года, а также растущего давления на политических и гражданских активистов, журналистов, юристов и других лиц, критикующих власть, зафиксированных в последние месяцы», — заключили авторы доклада.

Что просили обсудить правозащитники?

Новая Конституция. Правозащитники отмечают, что новые власти страны «протолкнули» ее, и документ «спорный». Конституция, по их мнению, «значительно расширяет полномочия президента, одновременно ослабляя систему сдержек и противовесов, тем самым прокладывая путь для все более авторитарного правления».

Парламент, который после истечения срока полномочий, остался у власти еще на год. Он должен был быть «временным органом», но «участвовал в существенных законодательных процессах» и «поспешил принять ряд законов, серьезно угрожающих защите основных прав и свобод».

Спешная инвентаризация законодательства страны. Чтобы успеть до 31 декабря 2021 года, ее проводят без широких общественных обсуждений отдельные или небольшими группы экспертов и/или чиновников. При этом «параллельно с инвентаризацией продолжается процесс внесения поправок в законы, которые в настоящее время находятся на рассмотрении».

Закон о профсоюзах, который еще не принят, но имеет в себе «ограничение независимой профсоюзной деятельности в нарушение международных стандартов».

Избирательный и политизированный подход к борьбе с коррупцией. Авторы доклада отметили, что «власти не приняли систематических мер для решения проблемы коррупции», хотя, вступая в должность, президент Жапаров и пообещал активизировать борьбу с коррупцией.

«… Недавние громкие дела, возбужденные против должностных лиц, политиков и других общественных деятелей по обвинениям в коррупции, отражают избирательный и политизированный подход. В то же время СМИ, журналисты и активисты, выступающие против коррупции в правительстве, остаются крайне уязвимыми для запугивания и преследования», — говорится в докладе.

Преследование активистов, которые привлекают внимание к нарушениям прав человека правоохранительными органами — например, дело Камиля Рузиева. Правозащитник добился привлечения к ответственности за пытки и другие незаконные действия сотрудников службы безопасности, но потом против него возбудили дело. Процесс длится более года и возглавляется «тем же государственным органом, должностных лиц которого он обвинил в правонарушениях».

Расследование событий 5-6 октября и 9 октября, которое вызывает «серьезные опасения по поводу тщательности и беспристрастности этих расследований». Потому что критики Жапарова «по-видимому, подвергались избирательному преследованию». Также авторы доклада напомнили, что под предлогом расследования в Кыргызстане МВД прослушивало более 100 оппозиционных политиков, активистов гражданского общества, правозащитников и других кыргызстанцев. Все они публично критиковали новую Конституцию и другие политические меры, используемые с момента прихода Жапарова к власти.

Отсутствие расследования в отношении правоохранителей, применивших силу к протестующим во время беспорядков после выборов. Нет и расследования нападений на журналистов, освещавших протесты в октябре 2020 года.

Что предлагают правозащитники властям Кыргызстана?