Президент Садыр Жапаров 8 сентября встретился с кыргызским пловцом Владиславом Шулико. Ранее пловец стал первым, кто переплыл озеро Иссык-Куль в длину — он проплыл 181 км за 5 дней.

Президент Садыр Жапаров и Владислав Шуликов. Фото / пресс-служба президента

По мнению Жапарова, Шулико «подает хороший пример для подрастающего поколения».

«Своим примером ты показал, как надо верить в себя и идти к своей цели, несмотря ни на какие трудности. Ранее никто подобного не совершал. Вся страна напряженно следила за этим заплывом и сильно переживала», — сказал президент.

Жапаров на встрече сообщил, что знает о финансовых трудностях в связи с подачей заявки для занесения своего достижения в Книгу рекордов Гиннеса. Из-за этого глава государства решил выделить из президентского фонда 500 тысяч сомов отметив, что «государство обязано и должно поддерживать активную молодежь».

Пловец в свою очередь поблагодарил президента. Жапаров к концу встречи пожелал Шуликов крепкого здоровья и новых спортивных достижений.

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