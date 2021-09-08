Продавцы рынка «Дордой» 8 сентября вышли на митинг на территории рынка. Они рассказали, что собрались на пикет из-за повышенных таможенных пошлин при ввозе товара в Кыргызстан.

Продавцы рынка «Дордой» на митинге. Скриншот видео Kaktus.media

В интервью изданию Kaktus.media один из продавцов рассказал, что многие из тех, кто продает и завозит товар не знали о том, что цены таможенных пошлин выросли.

«6 сентября цены выросли, многие даже не знали об этом, мы звонили в Гостаможню, нам ответили, что цены не поднимались», — рассказал продавец.

Он также добавил, что кроме таможенных пошлин у продавцов есть и другие затраты, а часть ввозимого товара идет на реэкспорт в другие страны.

«А сейчас поднялись цены на растаможку и мы не может конкурировать», — добавил продавец.