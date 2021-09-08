В Брюсселе 6 сентября прошёл 11-й раунд ежегодного Диалога по правам человека между Европейским Союзом (ЕС) и Кыргызстаном.

В представительстве ЕС в Кыргызстане сообщили, что на встрече обсудили ряд вопросов, в том числе развитие ситуации с правами человека в Кыргызстане и вопросы свободы выражения мнения и свобода СМИ.

В ЕС выразили выразили обеспокоенность «спорными законодательными инициативами» в Кыргызстане. Речь, в частности, о том, что в стране приняли законы об НКО, о манипулировании информацией и решили изменить уголовное законодательство.

«Они [законодательные инициативы] противоречат обязательствам Кыргызстана по соответствующим международным конвенциям», — отметили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

При этом в ЕС поприветствовали наложении повторного вето со стороны президента Садыра Жапарова на новую версию законопроекта о профсоюзах, которая противоречила конвенциям Международной организации труда.

«ЕС призвал власти Кыргызстана поддерживать и защищать открытую медиасреду как важный фактор, способствующий проведению свободных, конкурентных и прозрачных парламентских выборов 28 ноября. ЕС просит защищать журналистов и блогеров от преследований», — говорится в сообщении представительства ЕС в Кыргызстане.

Закон о фейках

Скандальный законопроект «О защите от недостоверной (ложной) информации» президент Садыр Жапаров подписал 23 августа.

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Этот закон — переработанный вариант законопроекта «О манипулировании информацией». Документ почти год назад отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков после нескольких митингов против принятия этого законопроекта.

Митинг против переработанного законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации» 30 июня 2021 года

После того, как президент вернул законопроект на доработку, о нём долгое время не упоминали, но 31 мая в парламенте создали группу для выработки согласованного варианта.

Итогом всего этого стало то, что 28 июля депутаты парламента приняли в трех чтениях проект закона. «За» принятие проголосовали 97 депутатов, всего пятеро были «против».

Еще до подписания закона против него выступали правозащитники, юристы и гражданское общество. Они отмечали, что законопроект станет инструментом цензуры, который позволит «по прихоти чиновников запрещать информацию с критикой власти».

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Закон об НКО

Президент Садыр Жапаров подписал резонансные изменения в закон «О некоммерческих организациях» 26 июня. Эти изменения в законе обязывают все некоммерческие организации (НКО) обнародовать отчетность о работе — включая бухгалтерские документы, счета и имущество организаций, а также личные данные сотрудников.

Вместе с этим НКО, которые получают средства на безвозмездной основе, обязаны ежегодно до 1 апреля размещать на сайте налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках дохода, а также их расходовании.

Также, согласно поправкам в закон, НКО обязаны предоставлять данные о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе. Форму и порядок размещения информации определяет кабинет министров.

При этом под все эти пункты не попадают некоммерческие организации государственных и муниципальных учреждений.

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Новые кодексы

Депутаты парламента 22 июля приняли в третьем чтении новые Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь их должен подписать президент.

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Инициатором принятия новых кодексов стал Генеральный прокурор Курманкул Зулушев. Еще 30 июня он вынес на первое чтение проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях против порядка управления.

Зулушев говорил, что они провели несколько заседаний, где обсуждали проблемы кодексов и пришли к выводу, что их нужно полностью изменить и вернуться к тем кодексам, которые использовались до 2019 года. На основе этого, в апреле 2021 года создали экспертную группу для разработки новых редакций кодексов.

Однако юристы и правозащитники неоднократно критиковали новые проекты кодексов, отмечая, что они писались за закрытыми дверями и во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

Они обратились к президенту Садыру Жапарову и шестому созыву парламента отложить реформу кодексов — потому что, по их мнению, реформа противоречит посланию и поручениям президента. Пока этого не было сделано.

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