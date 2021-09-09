Фото: «Кабар».

За последние 20 лет в Кыргызстане шесть раз переписывали Конституцию, то расширяя полномочия президента, то передавая власть парламенту. Но какими бы ни были изменения, кыргызстанцы всегда голосуют «за». Единственное, что меняется, это явка: после ввода автоматических урн она упала в два раза. Чтобы как-то завлечь людей на участки, власти приходится совмещать референдумы с выборами.

«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции.

С 2003 года* в Кыргызстане прошло шесть референдумов по смене Конституции. Президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев пытались закрепиться во власти, расширив свои полномочия и добавив себе новые президентские сроки.

*Всего в истории независимого Кыргызстана насчитывается больше десяти референдумов, но из-за отсутствия данных мы проанализировали референдумы, которые состоялись после 2000 годов.

При Розе Отунбаевой расширились полномочия парламента, и Кыргызстан стал первой в Центральной Азии президентско-парламентской республикой.

В 2016 году Атамбаев решил также изменить Конституцию, хотя в самом документе было указано, что текст нельзя менять до 2020 года. Своими поправками он отменил приоритет международного законодательства над национальным и усилил премьер-министра.

И вот новый авторитарный поворот: пришедший к власти в 2021 году в результате затяжного политического кризиса Садыр Жапаров провел уже два референдума и сосредоточил в своих руках всю власть.

Теперь он может назначать и увольнять министров и руководителей регионов. Правда, их кандидатуры все равно согласует Жогорку Кенеш. Правительство упраздняется, вместо него страной будет управлять кабинет министров, который подчиняется напрямую президенту. Парламент на работу кабмина влиять не может — министры депутатам больше не подотчетны.

Помимо Жогорку Кенеша в стране появляется еще один представительный орган, который может инициировать законы — курултай (общенародный съезд). Кто и как в нем будет участвовать — пока неясно.

Но главное — Жапаров теперь может избраться президентом не один раз, как было раньше, а на два пятилетних срока.

Референдумы о смене Конституции Кыргызстана после 2000 года

Основные изменения в каждую Конституцию:

Предательская явка

До 2015 года явка на референдумах была неправдоподобно высокой. В 2003 году голосование за продление срока Аскара Акаева посетили, по официальным данным, 87% населения страны.

Явка на референдум 2007 года, при Бакиеве, была несколько ниже, но в результатах поразительное единодушие: 95% участников — более двух миллионов человек или 40% всего населения на тот момент — проголосовали «за».

Все изменилось в 2015, когда в Кыргызстане утвердили единые правила и процедуры голосования по всей стране, ввели биометрическую идентификацию избирателей по отпечатку пальца и закупили автоматические урны. Явка снизилась почти в два раза.

До 2016 года для изменения Конституции нужно было, чтобы на референдум пришло не менее 50% избирателей. Но при Атамбаеве этот порог снизили до 30%, видимо, иначе инициированный им референдум и все последующие всенародные голосования вряд ли бы признали состоявшимся.

Когда фальсификации стали исключены, властям пришлось придумывать способ завлечь людей на участки. Самый действенный — совместить голосование по Конституции с выборами. Именно так обеспечивалась явка на референдуме в 2016 году. Дважды этот трюк повторили в 2021.

Конституция раздора

Последний референдум по смене Конституции прошел в Кыргызстане 11 апреля, одновременно с выборами депутатов местных кенешей. Это были не просто правки основного закона, а абсолютно новый текст.

За три месяца до этого, в январе, в стране провели еще один референдум о смене формы правления: Кыргызстан стал президентской республикой.

Новая Конституция была написана всего за несколько месяцев. Готовить проект начали сразу, как только Садыр Жапаров в октябре 2020 года объявил себя премьер-министром и исполняющим обязанности президента.

Проект новой Конституции вызвал раскол в кыргызском обществе. Против него высказывались многие, среди них — депутат Дастан Бекешев, оппозиционный политик, государственный деятель Адахан Мадумаров, правовед Сания Токтогазиева и автор первой Конституции Кыргызстана Омурбек Текебаев.

Эксперты по праву и конституционному строительству подчеркивали, что проект Конституции не прошел всестороннего экспертного обсуждения, а инициировавшие его депутаты были нелегитимны: срок полномочий шестого созыва парламента закончился, а новый состав Жогорку Кенеша так и не был избран.

Спешка при подготовке новой Конституции смутила и международных наблюдателей. Венецианская комиссия и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ставили под сомнение легитимность конституционного совещания и призывали пересмотреть проект основного закона.

Впервые в истории страны общественные деятели и активисты призывали граждан игнорировать голосование — не высказываться ни «за», ни «против» новой Конституции, чтобы референдум признали несостоявшимся из-за низкой явки.

Право на бойкот

Официальная явка на референдуме по смене Конституции 11 апреля 2021 года составила 36,6%. На проходивших в тот же день выборах в местные кенеши — 39%.

Это значит, что около 5900 избирателей отказались от участия в референдуме.

По закону у избирателя есть такое право, но воспользоваться им непросто, особенно в небольших селениях, где люди не знают, как должен проходить избирательный процесс. И где так много значит общественное мнение и слово старших.

Неудивительно, что чаще всего от участия в референдуме отказывались в Бишкеке, меньше всего — в Баткенской области.

Таких людей могло быть больше, если бы члены избирательных комиссий объясняли людям их права.

С 2015 года Кыргызстане избиратели проходят идентификацию по отпечатку пальца: при успешном подтверждении личности человеку выдают чек, который он может — но не обязан — обменять на бюллетень для голосования. Если человек не хочет брать бюллетень, он может просто унести чек с собой.

Но на деле те, кто не хотел голосовать за смену Конституции, сталкивались с давлением со стороны избирательной комиссии. Их вынуждали взять бюллетень и «проголосовать хотя бы против [новой Конституции]» или оставить комиссии идентификационный чек — видимо, для того, чтобы потом заполнить бюллетень вместо избирателя.

Как например здесь:

Параллельные выборы помогли: организаторам референдума удалось получить нужную явку. А мы, спустя шесть референдумов, так и не знаем, сколько людей приходят на них осознанно.

«Но если бы не было выборов в местные кенеши, то люди не шли. Этот референдум им не интересен. Люди ничего в этом не понимают», — считает бывший член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Вопрос «за» избиратели или «против» — вторичен. Ведь массовая агитация и административное давление на местах срабатывают: что бы ни предлагали авторы конституционных реформ, в истории Кыргызстана вариант «против» еще ни разу не побеждал.

Тем временем, по данным авторитетной организации Freedom House, за неполный 2021 год Кыргызстан сместился в рейтинге политических свобод с позиций «частично свободные» в сторону «несвободных» стран.

Авторы: Айгерим Казыбаева, Айзирек Алмазбекова, Гульзар Маратбек кызы, Аяна Сыдыгалиева.