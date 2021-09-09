За минувшие сутки не стало еще двух кыргызстанцев с подтвержденным коронавирусом. Вирус за сутки подтвердили у 104 человек.

61 зараженный в Бишкеке, еще 16 — в Чуйской области. В Иссык-Кульской области вирус подтвердили у девяти человек, в Джалал-Абадской у семи. Четыре новых зараженных в Баткенской области, по три в Таласской и Нарынской областях. Один новый зараженный в Оше, в Ошской же области новых заражений не зафиксировали.

Выздоровели и были выписаны из больниц по выздоровлению 137 человек, тем не менее в больницах все еще получают лечение 698 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Общее число заражений за пандемию достигло 176 883 случаев, из них выздоровели 171 048 человек, скончались 2 563.

Привились вакциной за сутки 13 243 человека. Всего первую дозу вакцины получили 720 210 человек, вторую — 504 998.