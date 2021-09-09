Журналисты-расследователи Али Токтакунов и Ажибай Пайзидин уулу 8 сентября опубликовали расследование о тендерных махинациях в Управлении капитального строительства (УКС) мэрии города Ош. Именно это ведомство занимается строительством и ремонтом всех государственных зданий, труб и дорог в Оше. «Клооп» подготовил краткий пересказ этого расследования.

Как провести миллионы сомов через канализационные трубы?

С июня 2016 года УКС возглавляет Шукурали Мадаминов. По словам Токтакунова, за последние пять лет ведомство провело более 300 тендеров на сумму 1 млрд 143 млн сомов.

Шукурали Мадаминов. Скриншот из видео Али Токтакунова.

Он рассказал, что поводом для расследования стало видео одного активиста, снятое в ноябре 2020 года. Активист в этом ролике показал дорогу в Оше, где недавно поменяли канализационные трубы и «залатали дорогу так, что по ней невозможно ездить».

По данным Токтакунова, тендер на ремонт 900 метров канализационных труб был проведен в марте 2020 года. В конкурсе выиграла фирма «Маклер-Фетва», которая принадлежит племяннику главы УКС Шукурали Мадаминова Мамасадыку Балтаеву.

Скриншот из видео Али Токтакунова.

Сам глава УКС этого и не отрицает. В интервью журналисту-расследователю Ажибаю Пайзидин уулу Мадаминов заявил, что компания его племянника скоро завершит свою работу.

«У “Маклер-Фетва” остались маленькие недочеты, но они говорят, что на днях все закончат. В одном тендере участвуют по 10 человек, среди них кто-то [из родственников] да выйдет. Мы говорим комиссии. Я сказал племяннику, чтобы не участвовал. Но он хорошо работал», — заверил Мадаминов.

Авторы расследования утверждают, что согласно документам, племянник Мадаминова должен был завершить проведение канализационных труб за два месяца. Однако прошло больше года, а работы до сих пор не закончены.

Кроме того, журналисты выяснили, что за то время, которое Мадаминов возглавляет УКС мэрии Оша, фирма его племянника «Маклер-Фетва» выиграла 9 тендеров стоимостью в 32 млн сомов.

«С одного кармана в другой»

«На этом интересные вещи не заканчиваются», — говорит Токтакунов.

По его словам, Шукурали Мадаминов был назначен на должность главы Управления капитального строительства 15 июня 2016 года. На следующий же день частная компания Мадаминова, которой якобы управляет его сын, выиграла тендер на 70 тысяч сомов. Спустя две недели компания получила еще 140 тысяч сомов на дополнительные работы по этому же объекту.

«Когда тендер был объявлен, Мадаминов еще не был директором. Однако это не означает, что можно перекладывать с одного кармана деньги народа в другой карман своей частной компании», — отметил журналист.

Детская площадка за полмиллиона

Кроме этого Токтакунов выяснил, что в 2020 году полумиллионный тендер на строительство детской площадки выиграла фирма «Тогуз-Булак», которую возглавляют жена и брат самого Мадаминова.

Детская площадка за 500 тысяч сомов. Скриншот из видео Али Токтакунова.

Чиновник заявил, что его брат продал эту фирму 15-20 лет назад. При этом в базе минюста отмечено, что «Тогуз-Булак» был перерегистрирован только 12 июня 2021 года. До этого в составе учредителей компании были Мадаминовы.

«К тому же, название компании совсем не случайное. Это родное село Мадаминовых в Узгенском районе, которое сейчас носит название “Красный Октябрь”», — отметил Токтакунов.

Ненужный тротуар за 11,2 млн сомов

Токтакунов совместно с журналистом-расследователем Ажибаем Пайзидин уулу также выяснили, что в Оше построили трехкилометровый тротуар на окраине города. Тендер на этот проект выиграла компания «Жакып-Ата» и получила за это 11,2 млн сомов.

Тротуар у поля. Скриншот из видео Али Токтакунова.

По словам Токтакунова, Мадаминов тесно связан с тремя фирмами: с «Мерудан», «Мираж-Профи» и с тем самым «Жакып-Ата». За последние пять лет они выиграли тендеры УКС на сумму более 250 млн сомов.

Оказалось, что ранее «Мерудан» и «Мираж-Профи» возглавлял Абдулазиз Мадумаров — родной брат известного политика Адахана Мадумарова и близкий друг Мадаминова.

«Я не отрицаю, что Адахан Кимсанбаевич мой близкий родственник, близкий друг. Ну это не так, мы не прям родственники, мы односельчане, земляки», — подтвердил Мадаминов журналистам. Токтакунов отметил, что в 2015 году чиновник баллотировался от партии «Бутун Кыргызстан», лидером которой является Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаров.

Семейный бизнес

По данным журналистов-расследователей, в центре Оша есть обычный пятиэтажный жилой дом. Однако именно там расположены 19 фирм, которые выигрывали тендеры Управления капитального строительства.

19 фирм в здании Мадаминова. Скриншот из видео Али Токтакунова.

Отмечается, что здание принадлежит ОАО «Долбоор» — семейному бизнесу Мадаминовых, которым сейчас управляет сын главы УКС Акматали Мадаминов.

Сам Шукурали Мадаминов сказал журналистам, что его семья владеет только одной частью здания. Большую часть он продал отцу депутата Жогорку Кенеша Улана Примова и жене спикера Ошского горкенеша Салмана Назылбекова.

При этом, по данным Токтакунова, в здании находится отель, который принадлежит жене Шукурали Мадаминова, а также премиальная баня и спортклуб — ими владеет сын Мадаминова.

В заключение, Токтакунов заявил, что за эти пять лет, которые Мадаминов возглавляет УКС, ведомство провело 309 тендеров.

«Мы смогли выявить связь Мадаминова с победителями более 100 тендеров на сумму более 340 млн сомов. И это только то, что мы смогли найти», — сказал журналист-расследователь.

По его словам, Ош — небольшой город, где все хорошо знают, кто кому кем приходится, и правоохранительные органы не могли не знать, куда и как уходят миллионы сомов из Управления капитального строительства.